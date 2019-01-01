克洛普：对比赛并不生气 这个小组的比赛才开始

红军在战胜奥地利球队的比赛中一度失去了3-0的优势，但是他们的主帅认为最好从工作中吸取教训。

在欧冠战胜萨尔茨堡的比赛中，克洛普并没有对他的利物浦太苛刻，他坚持认为E组的比赛现在才开始。

穆罕默德·萨拉赫梅开二度，萨迪奥·马内和安德鲁·罗伯逊也命中目标，这支欧洲卫冕冠军在周三的安菲尔德以4-3的比分战胜了对手，并从首战输给那不勒斯的阴影中走了出来。

那不勒斯与亨克的平局意味着排名第二的红军离榜首只差一分，而利物浦主帅克洛普很想看到球队胜利的积极一面。

克洛普在接受BT体育采访时表示：“在比赛中吸取教训比在比赛结束后再谈论更好。我认为我们在前30分钟很出色，然后萨尔茨堡的体系改变了，我们丢了球，这给我们带来了麻烦。形势发生了变化，很难在比赛中站稳脚跟。我们等到他们打进第三个球，才开始有还手之力。我没有生气，我看到我们踢得很好，我们努力回到比赛中，打进了一个漂亮的球。你不需要进六、七个球。（萨尔茨堡）是一支不错的球队，但在比赛的前30分钟，我们让他们非常困难，我们表现得非常出色。”

“我告诉孩子们，他们想要享受整个晚上，他们会反击的。这个小组真的很难，但是我们想要三分，现在比赛开始了。”

黄喜灿、南野拓実和哈兰德的进球震惊了英超的领头羊，而萨拉赫在比赛还剩21分钟时攻入制胜一球。

这位埃及前锋承认萨尔茨堡是一个“危险的”对手，他补充道：“他们让我们很艰难，但我们很高兴打进第四个球并取得胜利。”

利物浦本赛季还没有输掉任何一场英超联赛，七场比赛全胜，领先曼城5分。

红军将在周六欢迎前教练布兰登·罗杰斯回到安菲尔德，他们将在主场迎战莱斯特城。