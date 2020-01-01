克洛普对曼城被禁止参加欧冠感到震惊并深表同情

德国教练被他的对手将在接下来的两个赛季里缺席欧洲赛场的消息所震惊。

克洛普表示，他对曼城被欧足联停赛两年的消息感到震惊，并表示他同情瓜迪奥拉。

曼城因违反财务公平规则被停赛并罚款3000万欧元，尽管俱乐部将对欧足联的决定提起上诉。

曼城表示，他们对处罚感到“失望但并不惊讶”，但周五利物浦主帅克洛普表示他震惊了。

其他球队

“这很是震惊。完全就是‘wow’。”当被问及他的反应时，克洛普说。

“我唯一能说的就是足球。他们在足球场上所做的是非凡的。其余的，我不知道。你相信和你一起工作的人，事情就是这样。”

“我真的很同情他们，球员们，但事实就是这样。他们可以上诉，所以我们会看到接下来会发生什么。情况显然很严重。但他们踢出的足球是非凡的，而且将永远是非凡的。”

虽然他们的对手将缺席下赛季的欧洲顶级赛事，但克洛普的球队在周六以1-0战胜诺维奇的比赛中继续巩固自己的位置。

萨迪奥·马内在卡罗路比赛结束前12分钟的进球，将他们的连胜场次扩大到了17场，他们在积分榜上的优势也扩大到了25分。

克洛普对他的球队表现并不完全满意，因为他们在与主队的比赛中让出了太多的空间。

“这是一场困难的比赛。阵风、对手的组织方式和我们上半场的踢法让我们很棘手。”他告诉天空体育。

“线与线之间的距离太大，长传得太早，没有第二个球员在附近接第二落点。这并不是我们想要的。反抢没有出现，因为我们压得不够上，所以这就是足球。我们仍然有不错的局面，不错的定位球，但也仅此而已。”

“法比尼奥的到来对球队来说非常重要。萨迪奥很有活力，他帮助我们赢得了这场精彩的比赛。我必须看进球，但我很确定那是一个美妙的射门。”

“我能从所有球员的脸上看出他们并不紧张，他们很享受比赛，如果有一支球队能进球，那一定是我们。我们也很好地防御了反击。这都是关于这些优秀的球员的。”

“差距太大了，我真的不明白。我不够聪明。我以前没经历过。它是杰出的，它很困难。我回到更衣室，我们聊了聊这件事，然后我说，哦，但是恭喜你。我们赢了比赛，又得到了三分。”