克洛普对曼城被禁止参加欧冠感到震惊并深表同情
克洛普表示，他对曼城被欧足联停赛两年的消息感到震惊，并表示他同情瓜迪奥拉。
曼城因违反财务公平规则被停赛并罚款3000万欧元，尽管俱乐部将对欧足联的决定提起上诉。
曼城表示，他们对处罚感到“失望但并不惊讶”，但周五利物浦主帅克洛普表示他震惊了。
“这很是震惊。完全就是‘wow’。”当被问及他的反应时，克洛普说。
“我唯一能说的就是足球。他们在足球场上所做的是非凡的。其余的，我不知道。你相信和你一起工作的人，事情就是这样。”
“我真的很同情他们，球员们，但事实就是这样。他们可以上诉，所以我们会看到接下来会发生什么。情况显然很严重。但他们踢出的足球是非凡的，而且将永远是非凡的。”
虽然他们的对手将缺席下赛季的欧洲顶级赛事，但克洛普的球队在周六以1-0战胜诺维奇的比赛中继续巩固自己的位置。
萨迪奥·马内在卡罗路比赛结束前12分钟的进球，将他们的连胜场次扩大到了17场，他们在积分榜上的优势也扩大到了25分。
克洛普对他的球队表现并不完全满意，因为他们在与主队的比赛中让出了太多的空间。
“这是一场困难的比赛。阵风、对手的组织方式和我们上半场的踢法让我们很棘手。”他告诉天空体育。
“线与线之间的距离太大，长传得太早，没有第二个球员在附近接第二落点。这并不是我们想要的。反抢没有出现，因为我们压得不够上，所以这就是足球。我们仍然有不错的局面，不错的定位球，但也仅此而已。”
“法比尼奥的到来对球队来说非常重要。萨迪奥很有活力，他帮助我们赢得了这场精彩的比赛。我必须看进球，但我很确定那是一个美妙的射门。”
“我能从所有球员的脸上看出他们并不紧张，他们很享受比赛，如果有一支球队能进球，那一定是我们。我们也很好地防御了反击。这都是关于这些优秀的球员的。”
“差距太大了，我真的不明白。我不够聪明。我以前没经历过。它是杰出的，它很困难。我回到更衣室，我们聊了聊这件事，然后我说，哦，但是恭喜你。我们赢了比赛，又得到了三分。”