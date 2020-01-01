克洛普对多特蒙德引进詹和哈兰德印象深刻

利物浦主帅预测多特蒙德在一月份引进了这名德国中场和挪威前锋后将会取得很大的成就。

尤尔根·克洛普称埃姆雷·詹是一名“出色的球员”，并支持他和厄林·哈兰德一起帮助多特蒙德在下半个赛季取得成功。

多特蒙德以6个月的租借合同引进了詹，合同中还有包括在赛季结束后以2500万欧元(2100万英镑/ 2800万美元)的价格买下他的条款。

其他球队

在2018年夏天自由转会尤文后，这名德国国脚已经在都灵度过了他职业生涯的最近两年。

在为意甲冠军效力的第一个完整赛季中，他在各项赛事中出场37次，在球队连续第八个意甲冠军中扮演了关键角色。

然而，随着阿莱格里的离开，随着去年夏天萨里执掌教鞭后，詹在球队中的出场排名开始下滑。

这名26岁的球员本赛季在尤文的出场次数被限制在8次以内，拉比奥、马图伊迪、皮亚尼奇和本坦库尔等人在中场位置上都更被教练所倾向。

在他转会尤文之前，詹曾是利物浦的一员，并在那里的四个赛季中成为了欧洲最具前途的年轻中场之一。

在接受新的挑战之前，这名被尤文抛弃的球员决定结束他在安菲尔德的最后一份合同，但是克洛普对他的前中场球员赞不绝口。

这位利物浦主教练认为，对于多特蒙德来说，詹是“完美的配对”，他希望这名球员在上个月多特增加了多产的少年前锋哈兰德之后，能够再次成为一支重要的力量。

“我为多特和詹感到高兴。这是一个双赢的局面。埃姆雷是这家俱乐部的完美配对。”克洛普告诉《图片报》。

“多特得到了一个顶级球员，一个出色的，多才多艺的球员，有着杰出的态度。”

“我相信他们会与哈兰德在下半赛季的比赛中取得很多成绩。”

詹有可能在周二晚上上演他加盟多特蒙德后处子秀，届时法夫尔的球队将在德国杯上客场挑战云达不来梅。

接下来多特将在周六与勒沃库森进行一场关键的德甲比赛，他们的目标是缩小与领头羊拜仁之间的差距。