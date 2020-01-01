克洛普对多特蒙德引进詹和哈兰德印象深刻
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Getty/Goal
尤尔根·克洛普称埃姆雷·詹是一名“出色的球员”，并支持他和厄林·哈兰德一起帮助多特蒙德在下半个赛季取得成功。
多特蒙德以6个月的租借合同引进了詹，合同中还有包括在赛季结束后以2500万欧元(2100万英镑/ 2800万美元)的价格买下他的条款。
在2018年夏天自由转会尤文后，这名德国国脚已经在都灵度过了他职业生涯的最近两年。
在为意甲冠军效力的第一个完整赛季中，他在各项赛事中出场37次，在球队连续第八个意甲冠军中扮演了关键角色。
然而，随着阿莱格里的离开，随着去年夏天萨里执掌教鞭后，詹在球队中的出场排名开始下滑。
这名26岁的球员本赛季在尤文的出场次数被限制在8次以内，拉比奥、马图伊迪、皮亚尼奇和本坦库尔等人在中场位置上都更被教练所倾向。
在他转会尤文之前，詹曾是利物浦的一员，并在那里的四个赛季中成为了欧洲最具前途的年轻中场之一。
在接受新的挑战之前，这名被尤文抛弃的球员决定结束他在安菲尔德的最后一份合同，但是克洛普对他的前中场球员赞不绝口。
这位利物浦主教练认为，对于多特蒙德来说，詹是“完美的配对”，他希望这名球员在上个月多特增加了多产的少年前锋哈兰德之后，能够再次成为一支重要的力量。
“我为多特和詹感到高兴。这是一个双赢的局面。埃姆雷是这家俱乐部的完美配对。”克洛普告诉《图片报》。
“多特得到了一个顶级球员，一个出色的，多才多艺的球员，有着杰出的态度。”
“我相信他们会与哈兰德在下半赛季的比赛中取得很多成绩。”
詹有可能在周二晚上上演他加盟多特蒙德后处子秀，届时法夫尔的球队将在德国杯上客场挑战云达不来梅。
接下来多特将在周六与勒沃库森进行一场关键的德甲比赛，他们的目标是缩小与领头羊拜仁之间的差距。