克洛普对利物浦的连胜不上心：我真的不感兴趣

红军主帅现在只关注下一场比赛，因为球队的赛程越来越密集。

利物浦主帅克洛普对球队的不败记录不感兴趣，肃然他们在默西塞德德比中5-2战胜埃弗顿，向英超冠军又迈进了一步。

周三晚上在安菲尔德的胜利后，红军仍然以8分的优势领先莱斯特城，并且在32场联赛中没有输掉过一场比赛——他们的最后一场失利是在一月对阵曼城。

这是克洛普加盟利物浦以来的第100场英超胜利，他并没有为球队取得如此惊人的成绩而欢呼，而是要求球队将注意力转移到周六对阵伯恩茅斯的比赛上。

然而，他承认他们本赛季的开局可能是“完美的”。

“我希望32场不败是发生在同一个赛季的，”克洛普说。“那太好了。

“上个赛季我们几乎38场不败，但这还不够。不错的数字，但我对这个不是很感兴趣。”

“在我的100场联赛胜利中，我不记得有哪一场是我们不应该赢的。”

“感觉我们必须赢得每一场比赛。所有的胜利都是必要的。”

“这是一个好的开始，也许是一个完美的开始。我们睡两晚，也许三晚，然后我们打伯恩茅斯。

“他们现在在状态，他们会全力以赴，所以我们必须恢复，然后再继续。”

在战胜埃弗顿的比赛中，克洛普让穆罕默德·萨拉赫和罗伯特·菲尔米诺从首发阵容中休息，巴西人在最后17分钟替补出场。

仅6分钟后，奥利奇就挺身而出在比赛中梅开二度，包括为球队首开纪录，沙奇里在不久之后便将优势扩大了一倍。

比赛进行到一半时，太妃糖队凭借迈克尔·基恩的进球扳回一球，但奥利奇的第二粒进球和马内的射门让埃弗顿队失去了反超的机会，尽管理查利森在中场前帮助客队再进一球。

维尔纳杜姆在第90分钟的进球结束了这场比赛，红军以11分的优势战胜了卫冕冠军第三名曼城。

红军下个月的赛程将会变得很紧张，因为世俱杯的比赛也将会在日程之中，以及与萨尔斯堡的关键欧冠之战，联赛杯四分之一决赛和五场联赛。