克洛普：安切洛蒂让埃弗顿成为更危险的对手

根据利物浦主教练的说法，在意大利人来到古迪逊公园后，默西塞德德比有了新的意义。

尤尔根·克洛普认为卡洛·安切洛蒂来到埃弗顿使他们在足总杯上成为利物浦“更危险”的对手，尽管后者在默西塞德德比的纪录很好。

安切洛蒂取代马尔科·席尔瓦后，带领埃弗顿在三场英超联赛中取得两场胜利，尽管邓肯·弗格森在他担任临时教练期间帮助球队稳定了局势。

克洛普期待着与三次欧冠冠军得主安切洛蒂的比赛。

“卡洛回到英格兰赛场对比赛来说很酷，对埃弗顿来说更酷。”克洛普在周日比赛前在利物浦赛刊中写道。

“我不确定这样说是否对我们两人都有好处，但在足球方面，我确实把他当作朋友。他是个了不起的人，在精神和性格上都很慷慨。

“作为一名球员和教练，他已经赢得了一切，但他仍然保持冷静和谦逊。他是我们今天在比赛中如何引导自己的基准。

“他对埃弗顿的影响已经显现——我们可以从我们的分析中看到这一点。他很聪明地利用了邓肯·弗格森的积极影响。

“对我们来说，埃弗顿总是一个难对付的对手，因为他们给这场德比带来了积极的情绪。以他的经验，在卡洛的带领下，我认为他们变得更加危险。

“但说实话，我喜欢这个。我认为这增加了气氛。我的球员对这场比赛有着同样的渴望和信念。我们想用我们所有的一切来赢得比赛。

“我们把这场比赛视为一个机会。我们知道球迷的期望。没有任何一支利物浦会比对手的胜欲更少——这是不允许的。”

安切洛蒂面临着一个艰巨的任务，埃弗顿上一次在安菲尔德战胜利物浦是在1999年。