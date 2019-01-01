克洛普：媒体如此黑曼联 实则给了他们额外动力

利物浦主帅并不满意媒体为周日的对手提供更多动力。

利物浦主帅克洛普抨击媒体在周日老特拉福德的比赛前给了曼联更多的动力。

红军在本赛季迄今为止的八场联赛中都取得了胜利，现在他们在英超积分榜上名列榜首。与此同时，曼联却陷入了困境，目前在积分榜上排名第12位，仅比降级区高2分。

在这样的背景下，在比赛前的一周，有一种嘲笑的气氛围绕着曼联。克洛普对从两支球队中挑选出一个最强11人阵容但没有曼联球员的文章感到特别困扰。

“一般来说，这些事情会带来什么样的情绪呢？是的，我会利用它。这就是每个人构想的情况：我们很好，他们有很多问题，他们不能再踢足球了，我们会飞了，都是这些事情。我看到了这一切，看起来他们想要帮助曼联。所有这些文章看起来都像是曼联球迷写的。就像香蕉皮，一个笑话。我看到了那支两队组合最佳阵容。如果是我们，我会觉得这是一种侮辱吗？是的。”

克洛普确实说过他的球队应该警惕低迷的曼联，他坚持说周日的比赛对于索尔斯克亚的球员来说是一个完美的时机，人们都看扁他们，但是如果能取得一场意外的胜利，他们将会获得一个决定赛季的结果。

“他们都很警觉，准备好了，他们在等着我们。他们已经说过了，他们说我们现在是完美的对手。”我不认为现在有很多球队愿意和我们比赛。​看起来曼联是唯一需要我们的球队。我们需要证明我想多了。但这是正常的。如果情况正好相反，我也会这么做的。这是一场可以改变一切的比赛。我就是这样准备的，奥莱不也应该这样吗？”