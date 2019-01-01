克洛普：威尔逊射门是世界级 他会在利物浦成功

这名22岁的球员本赛季在伯恩茅斯给人留下了深刻的印象，这让他有机会在安菲尔德踢球。

据尤尔根·克洛普透露，哈里·威尔逊和其他被租借出去的利物浦球员都有机会留在安菲尔德。

22岁的威尔士国脚威尔逊被租借到伯恩茅斯，他在14场英超联赛中攻入6球，其中包括一些世界波。

人们对利物浦夺冠的期望越来越高，这让人们开始担心，像威尔逊、本·伍德伯恩和里安·布鲁斯特这样有才华的年轻球员可能没有机会在默西塞德留下深刻的印象，但克洛普说事实并非如此。

“当然他可以（在利物浦取得成功）。”克洛普说：“这就是我们外租他的原因，这样他才能有所作为。如果我们有其他选择的话，哈里和我都希望他留在这里，尤其是在沙奇里受伤的时候。

“你想要有这样的球员，但现在不是做出决定的时候。所有我们租借出去的球员都有机会进入一队；否则我们就卖了。”

“他的射门是世界级的。给我找五个射门比他好的球员。这是显而易见的，但比赛的意义更多，这是他需要改进的地方，这一点很清楚。”

“要成为进攻球员，你必须和其他球员建立联系。他有这样的能力，这并不是说他没有，但是要进入下一个阶段，他需要在最高水平的比赛时间，这就是为什么我们把他租借到伯恩茅斯的原因。”

英格兰青年国家队的布鲁斯特是英格兰足球界最受期待的天才之一，据报道，当转会窗口在一月份打开时，一些英冠俱乐部对租借他很感兴趣。

克洛普说这位19岁的球员很可能在新的一年离开，但是他相信像布鲁斯特、柯蒂斯·琼斯、尼科·威廉姆斯和哈维·埃里奥特这样的球员在这个赛季都取得了实质性的进步，尽管他们没有被派去获得一线队的经验。

克洛普补充道：“也许里安是一个在年龄和经验上都很聪明的人。如果他没有受伤，他可能已经在一个不同的水平了。”我们现在不做决定。

“如果我们这样做，那么我们需要100%找到正确的俱乐部。无需每周都参加英冠联赛，他们已经取得了进步。尼科、柯蒂斯和哈维已经在这方面迈出了巨大的步伐。”