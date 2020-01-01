克洛普：复制弗格森时代曼联的统治是不可能的

红军正处于英格兰足球史上最具统治力的时期之一，但是德国人知道这不会永远持续下去。

尤尔根·克洛普警告利物浦球迷不要期望他们的球队能复制弗格森爵士的曼联的统治地位。

利物浦看起来已经锁定了英超联赛的冠军，在他们到目前为止的21场比赛中，他们只丢了两分。

在弗格森的带领下，曼联赢得了13个英格兰联赛冠军——克洛普认为这在现代是不可能的。

“说实话，我认为他们再也不可能达到他们的统治水平了。”克洛普在周日安菲尔德对阵曼联的比赛前告诉记者：“由于很多球队财力雄厚，现在其他俱乐部更有可能争夺不同的东西。”

“这种上下变动的阵容意味着像利物浦和曼联以前那样的统治地位是不可能的。”

利物浦本赛季近乎不可撼动的状态让一些评论员将克洛普的球队与弗格森麾下最好的阵容相提并论。

不过，克洛普对这种比较不感兴趣，他说他有太多的经验，不会对这种比较感到惊讶。

“我不读这些东西。”他说：“我感觉不到‘ooh’，因为那是弗格森爵士。我一点也不在乎。”

“我在2011年的多特蒙德也遇到过类似的情况，我们表现得出奇地好，问题也很相似，所有的报道都是正面的。我几乎可以在水上行走。”

“无论做什么比较，我都只会在我的职业生涯结束后很久才会考虑。它没有影响到我，到目前为止，它没有影响到小伙们。”

“我们做出了一些正确的决定，这就是为什么我们变得更好，我们的球员变得更好，这就是为什么我们在上升。”

“但我认为像莱斯特城这样的球队现在也有了足够的实力，还有传统的六强，这让比赛变得更加困难。”

“我不会说曼联在他们的时间里赢了很多场比赛，4-0或5-0，但他们是可以预测的胜利，这是很清楚的。我们以1-0或2-1赢了很多比赛，我们必须全力以赴，所以我看不到这种情况。”