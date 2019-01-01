克洛普坦言不担心马内：虽然他的赛季有13个月

这位红军主帅承认塞内加尔球星漫长的2018-19赛季可能会成为一个问题，因为欧洲冠军已经准备好迎接英超的挑战。

即使是南本德的雨也不能浇灭尤尔根·克洛普的热情。

利物浦的训练计划因为本周印第安纳州的暴风雨而改变。由于天气原因，原定于周四下午在著名的圣母大学体育场举行的一场训练被推迟，场地工作人员担心可能会破坏球场。

幸运的是，圣母大学拥有美国最好的体育设施，所以红军转会到附近的校友体育场不费吹灰之力。

“圣母大学,哇！”克洛普在新闻发布会上赞美道。“世界上没有一家足球俱乐部拥有像他们在这里这样的设施。这是一个梦。”

利物浦将于周五晚上在这里与多特蒙德进行他们的首场美国友谊赛。“这是季前赛中第一次真正的挑战。”克洛普说。之前，他见证了自己的球队轻松击败了特兰米尔和布拉德福德。

他的阵容将会因为范迪克、亨德森、维纳尔杜姆和阿诺德的到来而增强，他们都在上周末恢复了训练。安迪·罗伯逊也应该恢复了健康，尽管他正在接受修复右手感染的治疗。

当然，仍会有一些大牌缺席。阿利森仍然在休假，而利物浦的三名前锋——罗伯特·菲尔米诺、穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马尼也都还没有归队，他们代表各自的国家参加了今年夏天的美洲杯和非洲杯。

随着新赛季的到来——利物浦将在16天后与曼城在社区盾杯比赛中相遇——这对克洛普来说是一个潜在的问题。阿利森、菲尔米诺和萨拉赫将在月底加入他们在埃维昂的训练营，然而马内的2018/19赛季还没有结束。这名前锋将在周五对阵阿尔及利亚的非洲国家杯决赛中担任塞内加尔队长，之后才会开始他的夏季假期。

“这是一个13个月的赛季，”克洛普说，他承认对他的明星三人组所经历的工作量感到“担忧”。“我不想听起来像个牢骚满腹的人，但这是显而易见的。”

“我们需要看看如何应对。巴西人以绝对的高水平结束了这个赛季，赢得了两项冠军，对于萨拉赫来说情况略有不同，但我一直在和他联系，他们三个人都很好。”

“萨迪奥的情况很特殊，因为他的赛季已经很长时间了，明天距离我们对阵曼城还有16天。我将在他比赛结束后立即和他谈谈，我们会找到解决办法的。”

“我们有重要的比赛,我们知道很多玩家都是可用的,希望我们能在没有受伤的前提下通过这段时间，然后为联赛开始几轮的比赛做好准备，然后马内也能恢复得差不多了，会一切如新。”

克洛普在赛前接受媒体采访时情绪很好，甚至还抽出时间赞扬了埃弗顿的夏季转会。“我知道不会有太多人想听这个！”他开玩笑说。

利物浦自己的窗口也相当安静，范登博格是他们自赛季结束以来唯一的签约。

这名17岁的荷兰后卫将不得不继续等待他的正式亮相，因为国际足联还没有批准他从佩克兹沃勒转会后的国际参赛许可。

尽管如此，克洛普已经在训练中看到了这名年轻的中卫的表现，并觉得他会在利物浦的未来里扮演重要的角色。

他笑着说：“当他站在我面前，个子比我还高时，我很惊讶——这在我的生活中并不常见。尤其是当他们还只有17岁还在成长的时候！”

“他是个很棒的男孩，他决定加入我们，这很好。这不是一个长期的项目，这个男孩不是一定得等上五年才能为我们踢球，虽然这也不意味着就是现在。”

“我们不会在中卫位置上挣扎，我们有很多选择。去年，我们在有的时候只剩下一个选择，加上法比尼奥。这种情况不应该再次发生。如果是这样，我们就找到解决方法。”

“有了赛普，在拥有杰出天赋之后，他必须适应一个合适的季前赛，这对他来说很难，所以我们帮助他，为他的发展做正确的事情。”

利物浦和他们的主教练可能会对周五的比赛感到失望。一位球场方面的消息人士告诉够力足球，在一个可容纳7.7万人的球场里，预计只有大约4万人到场观看。