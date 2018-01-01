克洛普坚称领先没有意义：球员脸上没有微笑

尽管在积分榜上领先9分，但是根据乐观的主教练称，红军不会失去他们的注意力。

克洛普表示，利物浦在英超联赛中领先9分“并不重要”，尽管默西塞德人已表现得如同2019年争冠大热门一样。

红军在周六以5:1大胜阿森纳结束了充满希望的这一年，比赛中，罗伯特·菲尔米诺上演帽子戏法。

早些时候，托特纳姆输给了狼队，而曼城直到周日才与南安普敦队交锋，利物浦在取得了九连胜后，在积分榜上保持着明显的领先。

在温布利热刺1:3负于狼队的消息传出之前，安菲尔德周围响起了欢呼声，但克洛普坚持认为这种感觉良好的因素不会分散球队的注意力。

克洛普说：“我不是世界上最聪明的人，但我也不是傻瓜。至少不总是这样。”

“这是真的。你在12月领先多少分绝对不重要，即使是在12月底。”

“你们创造了什么，我很清楚，你们怎么能对我们不看好呢？但如果我们作为第一名但少了三分，那下一个标题就会是：“他们现在紧张吗？”

“那是一件容易的工作。我很愿意处在你的处境，仍然赚我赚的钱，但要处于你的处境。我们不能这么比赛，我们也不会这么做。”

如果利物浦能在1月3日与瓜迪奥拉的比赛中击败曼城，那么他们在冠军争夺中的地位将会更加稳固。

后卫范戴克声称，对于这支球队来说，任何事情都是可能的

到目前为止，克洛普对球队表现专注令人印象深刻，但他也敦促球队继续保持专注。

“在比赛之前我们就听说了，因为热刺的结果在所有的屏幕上都出现了。”他说。“你认为庆祝晚会已经开始了吗？”

“我没有看到更衣室里任何人的脸上露出笑容。他们只是看到了比分结果，然后继续准备比赛。”

“我们在20场比赛后得到54分，现在我们完全被迫专注于积分情况。”

“现在不是创造头条新闻，而是创造故事。”

“这仍然是关于为足球比赛做好准备，尽你所能踢好比赛，争取尽可能多的得分。就是这样。”