克洛普回击瓜迪奥拉：我绝不会提及战术犯规

在周日的英超大战之前，红军主帅不得不回应这场口水仗。

尤尔根·克洛普在回应曼城主帅佩普·瓜迪奥拉最近对利物浦球员萨迪奥·马内的评论时讽刺地承诺“不要提及战术犯规”。

瓜迪奥拉在周日的榜首之争前指责马内太容易摔倒，加剧了两队之间的紧张关系。这名来自塞内加尔的前锋在周六对阵阿斯顿维拉的比赛中，在一次冲撞中摔倒，随后因为假摔被出示了黄牌。

瓜迪奥拉告诉BBC体育频道：“有时他在假摔，有时他有在最后一分钟打进不可思议的进球的天赋。他是一个天才。”

在瓜迪奥拉的指控之后，克洛普为马内辩护，他坚称马内是在禁区内被接触到，他“百分之百确定”曼城会在类似的情况下要求判罚点球。

德国人最初不愿意进一步谈论他的国内冠军对手，但他忍不住讽刺了曼城主帅，暗示英超冠军利用战术犯规来获得对对手的优势。

克洛普在新闻发布会上告诉记者：“我不确定佩普当时是在谈论萨迪奥还是球队——说实话，说哪个都不好。有人给我看了，我不得不去看了一下，因为每个人都让我看……说实话，我真的不敢相信。然后我看到了。

他说：“我还不太肯定我是否要火上浇油。我对这类事情不感兴趣。我保证不会提到战术犯规。”

双方都将在周中进行欧冠的比赛，之后他们将在安菲尔德相遇。