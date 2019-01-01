克洛普呼吁球员抓住赛程机会去创造伟大纪录

红军今年已经赢得了冠军联赛和世俱杯，但是他们的主教练支持他们取得更多的荣誉。

克洛普呼吁利物浦把他们苛刻的赛程看作是一个为俱乐部书写更多历史的机会，而不是被期望的压力压得喘不过起来。

红军已经赢得了2019年的冠军联赛和世俱杯来结束他们的奖杯荒，并有望在本赛季赢得的首个英超冠军。

这样的胜利是以比平时更紧凑的赛程为代价的，本月早些时候，利物浦为了参加卡塔尔的比赛，不得不在与阿斯顿维拉的比赛中派出第二梯队。

在今年最后一场对阵狼队的安菲尔德的比赛前，克洛普说，他支持他的球队面对面前的挑战，因为他们希望增加他们的战绩。

“这群球员知道他们设定了自己的日程和自己的基准。”他说。

“他们知道，他们有能力决定是让自己在比赛中感到疲劳，还是让自己的身心焕然一新。这是我们可以做出的选择——我们有能力决定我们自己的方式。”

“我不傻，我们知道在这个特殊时期我们面临的是一个巨大的考验。但这是英超联赛，我们的目标是成为最成功的球队，这意味着我们要迎接每一个挑战。”

“谈论一个特定的话题和用它作为借口是完全不同的。这些球员都习惯了不去寻找借口。”

“我们会遇到挫折，我们会输掉比赛，当然我们会。但我们永远不会指望外部因素来解释它，无论它们看起来多么合理。”

“我们的方法必须始终与机会有关。在我们的历史上第一次赢得世界俱乐部杯是一个机会，我们抓住了它。”

“回到英超激烈的竞争中来，回到这样的赛程，对我们来说是一个机会，如果我们选择这样做，我们将会这样做。”

“这是我从球员身上看到的，自从我们在7月和8月回到一起。我们制定了议程。我们决定什么是可能的。

“我们有能力将我们理应承受的‘压力’视为积极因素，而不是消极因素。正确的压力是一种动力，而不是一个需要背负的背包。”