克洛普：又是那不勒斯啊 都不知道踢多少回了

上个赛季，利物浦在小组赛中遭遇了意甲球队，这赛季他们将再次相遇。

尤尔根·克洛普期待着一个“激情”的那不勒斯，因为欧冠卫冕冠军利物浦将在本赛季小组赛中再次遭遇安切洛蒂的球队。

那不勒斯在最近几个赛季已经成为了欧冠常客，上个赛季他们和利物浦被分在了同一个小组。

意甲球队在去年10月的第一次交锋中取胜，但利物浦在小组赛最后一轮1-0险胜那不勒斯，惊险地进入淘汰赛。

安切洛蒂的球队在季前赛中以3-0击败了利物浦，他们已经在转会市场上充实了自己的球队，引进了洛扎诺，创造了俱乐部转会费纪录，而后卫科斯塔斯·马诺拉斯则从罗马加盟。

皇家马德里的哈梅斯·罗德里格斯和国际米兰的毛罗·伊卡尔迪也成为了目标，尽管利物浦是E组的热门球队，克洛普知道他的球队不能低估那不勒斯的威胁。

“又是那不勒斯！我不知道我现在对那不勒斯踢了多少次，但他们显然是一支经验丰富的球队。那不勒斯是一支非常好的球队。(上赛季欧冠)那场主场比赛（对那不勒斯）是我们踢得最好的比赛之一，因为它是如此的坚如磐石。在季前赛中，当我们(2018年)在都柏林以5比0获胜时，我对结果不感兴趣。今年我们0-3输掉了比赛，这并不有趣，但你可以看到他们有多棒。卡洛有这样的经验，他经常(三次)赢得冠军。去年他们在一起的时候，关系非常亲密，所以他们会记住这一点，我敢肯定，这将是非常激情的。”

尽管利物浦和那不勒斯很有可能争夺小组头名，克洛普认为根克和萨尔茨堡将会带来严峻的挑战。

“对于另外两支球队，我知道人们会说他们是小组中较弱的两支球队，但他们不是。”克洛普补充说：“当然，萨尔斯堡以引进新球员而闻名，就像他们引进萨迪奥（马内）和纳比（凯塔）一样——他们也找到了很多其他的球员。这将非常有趣。”