克洛普又吐槽曼城花得多 曼城：评论让人意外

俱乐部的首席运营官表示，利物浦主帅对曼城消费习惯的看法是“不正确的”。

在尤尔根·克洛普声称利物浦并不像英超冠军一样生活在转会“梦幻之地”之后，曼城陷入了困惑。

在克洛普将他们与巴塞罗那、皇家马德里和巴黎圣日耳曼归于一类型的球队——即在球队持续投资方面之后，曼城首席运营官奥马尔·贝拉达(Omar Berrada)称这些言论“非常好奇”。

“看起来世界上有四家俱乐部可以做到这一点。马德里，巴塞罗那，曼城和巴黎圣日耳曼。你无法与之相比。”这位德国人本周早些时候表示。

自从赢得了冠军联赛，利物浦已经签下了两名青少年球员——范·登·伯格和哈维·埃利奥特，同时曼城打破了俱乐部的记录，从马德里竞技签下了罗德里。

瓜迪奥拉表示，他希望在8月8日的最后期限之前在伊蒂哈德球场再引进一名后卫，但克洛普不太可能在安菲尔德再增加一名新球员。

“我们有点惊讶，”贝拉达说。“利物浦是一个伟大的体育对手。”

“我不知道他们为什么会做出这样的评论。我不知道他们为什么会去看待其他俱乐部。这不是沮丧或愤怒，我们只是好奇他们会强调我们的支出。”

“我们对他们的支出无可厚非。事实上，所有的顶级俱乐部都是在他们认为合适的时候去做投资的。”

“说我们、巴黎圣日耳曼、皇家马德里和巴塞罗那总是投资2亿英镑是不正确的。我们不会这样去看待别的球队。”

上个赛季开始前，利物浦自己就花了超过1亿英镑(1.21亿美元)购买了阿利森、法比尼奥和沙奇里，然后在英超联赛中屈居曼城之后，排名第二。

瓜迪奥拉的球队以微弱的优势成功卫冕，同时还赢得了联赛杯和足总杯，完成了史无前例的三冠王。

这两家俱乐部将在周日的社区盾杯比赛中对决，英超2019-20赛季将在五天后拉开帷幕。

利物浦将在安菲尔德主场迎战新升班马诺维奇，而曼城将在8月10日做客西汉姆联以拉开赛季的序幕。