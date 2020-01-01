天差地别 克洛普：南野拓実和哈兰德都做了完美选择

红军主帅不会把这对前萨尔茨堡队友拿来做比较，因为他们中的一个在他的老东家引起了轰动。

克洛普否认了利物浦在1月份从萨尔茨堡签下了错误球员的说法，他指出南野拓実和哈兰德最终都选择了“完美”的俱乐部。

萨尔茨堡见证了他们的两名年轻球星在冬季转会，南野拓実转会到了安菲尔德，而多特蒙德则签下了风头无两的哈兰德。

在适应新环境的过程中，南野拓実只为红军出场四次，这与他的前队友在德国足坛掀起的风暴形成了鲜明的对比。

其他球队

但是克洛普不愿意做这样的比较，因为他支持他的新球员继续进步。

他在周五对记者说：“这种差别太大了。哈兰德在多特蒙德做出了完美的选择，南野拓実也做出了完美的选择。

“多特蒙德需要一名前锋。每个人都责怪曼联没有得到他，但是我们本来就不会得到他——我们也没尝试。就这么简单。”

“他想要一支顶级球队，越快越好，有一个开放的空间——多特蒙德。”

“这是时机。我希望你知道我有多爱和尊重多特蒙德的球员，但这并不是因为他们做了什么完美的事情，而是因为他们在那里，有空间，9号……‘来吧，你19岁了，想踢欧洲冠军联赛，德甲强队，所以去吧’。”

“我敢肯定，其他人都没有机会，不管他们怎么说。南野拓実发现这里的情况完全不同。这是正常的。我们没有问题，特别是在进攻位置上，但是我们需要变化。”

“南野拓実尝试一切。面对球，他是一流的，但如果你问他，虽然他没有说，他想做我们想让他做的。但我们想让他做他自然做的事。”

“这是我们需要的时间，在这段时间里，你会失去一点质量，直到你回击。”