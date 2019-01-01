克洛普卖关子：阿利森也许会复出 也许不会

这名巴西门将已经缺阵近两个月了，他的教练并没有排除他在对阵莱斯特城的比赛中上场的可能性。

尤尔根·克洛普证实了阿利森已经在周四回到了一线队的训练中，但是他并没有承诺巴西国门会在周六对阵莱斯特城的比赛中首发出场。

在利物浦本赛季揭幕战对阵诺维奇的比赛中，阿利森小腿受伤。阿德里安在顶替阿利森后表现稳定，帮助球队在英超中取得七连胜。

克洛普透露，在经过一段时间的单独训练和门将训练后，阿利森回到了球队。他还没有决定阿利森是否会在对阵莱斯特城的比赛中上场，尽管马蒂普和沙奇里肯定会缺席。

克洛普周五告诉记者：“对于阿利森来说，这仍然是‘也许会，也许不会’的问题。昨天（周四），他第一次随队训练。他看起来真的很好，但我们会看到的。在我做决定之前，我们得和不同的人谈谈。乔尔（马蒂普）看起来不错，但是他还没有准备好对阵莱斯特城，沙克（沙奇里）也没有准备好。国际比赛日之后，他们基本上都会回到正轨。”

虽然克洛普强调没有必要冒险让阿利森上场，但是他接受了门将的特别训练，这意味着如果需要他可以上场。

“这是不同的，是的，但好在阿德里安做得很好，所以我们没有感到压力。”克洛普补充说：“我们不必着急。阿利森已经训练了10天，现在他在进行团队训练。我必须（和医务人员）谈谈。我已经开了很多会，因为麦克·戈登（芬威体育集团的主席）来了，我还没有机会考虑门将的情况。但我会在新闻发布会结束后打电话。”

利物浦目前在英超积分榜上以5分的优势领先曼城，他们希望在本周六将领先优势扩大，而瓜迪奥拉的球队要到周日才会开始比赛，届时他们将面对狼队。