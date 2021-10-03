克洛普：利物浦99%的人都接种了新冠疫苗

随着疫苗争议的增加，利物浦主帅发表了一次充满激情的演讲，解释了为什么他完全赞成接种疫苗

克洛普透露，利物浦99%的球员都接种了新冠疫苗，并解释了他自己为什么支持接种疫苗。

他说道：“我可以说俱乐部99%的人都接种了疫苗，我不需要说服球员这么做，这是球队的自然决定。我不记得和球员们说过这个话题，也没向他们解释过为什么应该这么做，我不是医生。”

“我会做的是给出我的建议，就像平时那样，但在这个问题上，没有这个必要。总的来说，我们不被允许在这方面给别人提建议。我是从哪里得知接种疫苗是有意义的？我给自己认识多年的医生打了电话，问他们怎么看，这就是我的做事方式，如果我想知道一些我不知道的事情，我就去问专家。”

“这就是我接种疫苗的原因，因为我所在的年龄段可能比较棘手，所以我真的很高兴自己能接种。也许我有点天真，但我不明白为什么我们不能给别人提这方面的建议。所以如果我对别人说我接种了疫苗，人们会说你怎么能告诉我我应该接种疫苗？我可以解释。”

“这就有点像酒驾，我们都试过喝了一两杯啤酒然后认为自己还能开车。但法律规定我们不能酒后开车，所以我们就不开车了。法律不是来保护我的，而是来保护所有其他人的，我们接受这是法律。”

“我们都知道酒精对身体有害，但我们仍然是会喝酒。我们认为接种疫苗对我们的身体没有好处，但大多数专家告诉我们这就是目前的解决方案。我接种疫苗不是为了保护自己，而是为了保护我周围的人。我不明白为什么这是对自由的限制。如果这是对自由的限制的话，那么不允许酒后驾车也是，但我们都接受不能酒驾。”

“我们不能问别人是否接种疫苗，但我可以问出租车司机是否喝醉了吗，如果司机说他没必要告诉我，我会说好吧，那我不坐你的车了。如果我醉醺醺地出现在办公室，他们会把我送回家或者将我解雇。”

“我接种了疫苗，是的，因为我关心我自己，而且更关心我周围的人。如果我得了新冠，受了苦，那是我的问题。如果我得了新冠，然后传染给了其他人，那就是我的错，而不是别人的错。”

英国疫情红名单的存在导致许多球员无法去国家队，谈及这个问题，克洛普说道：“这是不对的，我很严肃地看待这个问题，我们该怎么办？我们这么做只是把责任转移到球员身上而已，这相当于在让他们从国家队和俱乐部二选一，这是不对的。”

“我不期望政府100%关心英超联赛，也不期望它们关注某些球员的需求，但英超联赛必须为自己的球员而战，但现在的情况并非如此。”