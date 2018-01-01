克洛普：利物浦需要进步来应对与阿森纳的对决

尽管上场英超赛事中，红军4-0大胜，不过克洛普表示，在与阿森纳的比赛中他们仍需做出改进。

迄今为止，利物浦在本赛季尚未尝败绩，自从11月在酋长球场与阿森纳战平后，他们已连续8场取得了胜利，而这也让他们赶超曼城，登顶英超。在节礼日比赛中，他们4-0大比分拿下纽卡斯尔联，不过利物浦主教练克洛普依然鼓励队员们在对决阿森纳时拿出更好的表现。

“阿森纳现在状态大好，球员和教练都非常出色，所以与他们比赛的过程会非常艰难，”渣叔告诉利物浦官网。“这将是一场与之前不同的比赛，如果我们给到他们像我们对纽卡时那样的反攻机会，我们就毫无胜算了，因为他们非常擅长这么做。我们还有很多地方需要改进。”

“不过另一方面，我们现在已经积了51分了，这简直令人不敢相信。我们在赛季的上半段还处于不败之地，这非常好，我们感同身受，这种感觉太棒了。”

“后半段在周六也要开始了，在夏天时，我们想达到的目标就是利用赛季的前半段为后半段奠定坚实的基础。现在，基础已经有了，我们还要继续努力。我们会以目前的状态继续比赛，也会完全投入到下一场赛事中。”

“我们所有人都需要以当局者的身份看待情况——发掘纵深，让每场比赛都有最好的结果。之后再看这样做会有什么效果。”

自1992-93赛季之后，利物浦就再也没有获得过英超冠军了。周六与阿森纳的比赛时他们的两场关键赛事之一，下周四，红军将到访伊蒂哈德球场，客场挑战曼城。