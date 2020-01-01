克洛普：利物浦这场有点马虎 我们的控球不可思议

红军在球场上并没有表现出最好的状态，但在进攻三区却显示出了真正的锋线优势。

利物浦主帅尤尔根·克洛普承认他的球队在周四的英超联赛中“有点马虎”，但仍以2-0战胜谢菲尔德联。

穆罕默德·萨拉赫和萨迪奥·马内的进球为红军再添三分，他们在积分榜上重新拉开了13分的差距。

利物浦本赛季仍未被击败，而且还有一场比赛在手，克洛普强调他的球队在对阵谢菲联的比赛中并没有发挥出最佳状态，尽管他们控制了比赛并取得了“非凡”的进球。

克洛普在接受BBC的Match of the Day节目采访时表示：“（一年不输球）显然很好，但今晚的目标不是延长纪录，而是赢得比赛。”

“当你对阵谢菲尔德联队的时候，你能说的最好的话就是保持比赛不精彩。我们控制了比赛。”

“我们绕着他们的队形打转，在他们身后打转，在他们中间打转，突破防线，进行反击。所有我们想要的东西都有了。小伙子们踢得很棒。”

“你在比赛中看到了我们的马虎。他们想要两到三次他们可以得分的机会。我们需要集中注意力，这是非常困难的，但小伙子们做得很好。最后什么事都没有。我们必须确保我们再次准备好了。”

“我真的很高兴，也为这些孩子感到骄傲。我们不应该认为这样的事情是理所当然的。今晚我们控制谢菲尔德联的方式很特别。在控球方面，我们是不可思议的，我们既冷静又充满活力。我们的进球是非常出色的。”

谢菲尔德联以25%的控球率结束比赛，主帅克里斯·怀尔德承认他的球队努力让利物浦的日子变得艰难——他显然很欣赏这支球队。

怀尔德在接受英国BT体育频道采访时表示：“我认为我们没有给他们任何压力。他们很优秀。他们赢得了每一个第一落点，每一个第二落点……”

“他们只是用了第二档或第三档的水平，但作为世界冠军，作为欧洲冠军，他们仍然有渴望和谦卑去做到这一点，这说明了为什么他们在通往冠军的道路上走得很好。”

“谢天谢地，我们现在已经和利物浦交手两次了。我祝愿利物浦和尤尔根一切顺利。我喜欢他们的一切，他们的战术，他们的球员，他们的身体和精神方面的比赛是惊人的。”