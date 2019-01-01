克洛普：利物浦精疲力尽 但拿下世俱杯很美好

红军主帅希望他的球员们在俱乐部历史上第一次举起这座奖杯后享受这一刻。

尤尔根·克洛普希望他的球员们品味他们在俱乐部世界杯上“轰动”的成功，但他承认在加时赛战胜弗拉门戈后他们“筋疲力尽”。

周六在多哈，罗伯托·菲尔米诺在第99分钟的进球帮助红军战胜了南美解放者杯冠军，这意味着利物浦成为历史上第二支举起该奖杯的英格兰球队。

随着利物浦在欧洲冠军联赛和欧洲超级杯的胜利，利物浦在2019年横扫欧洲大陆奖杯。

在目前英超积分榜上以10分的优势领先的情况下，自1990年以来的第一个联赛冠军也很有可能在明年5月到来。

在一场把利物浦逼到极限的比赛之后，克洛普对他的球队在卡塔尔取得的成就赞不绝口。

“在一场激烈的比赛中，我们都有点精疲力尽了，”克洛普说：“这是一场令人难以置信的比赛，一场非常艰难的比赛，对手是一支好球队。我们做了那么多好事，真是难以置信，有那么多精彩的足球时刻。”

“迟来的进球——我们不希望需要它们，但它们是必要的和重要的。在这几个月里，小伙子们进步了很多，当你开始相信的时候，你要相信整整90分钟，在这里是120分钟。”

“我看了这么多精彩的表现，我真的很高兴。体育场的气氛很好。我认为我们配得上赢得今晚的胜利，我们是更好的一方。在这个时刻，我们必须为我们自己，为俱乐部，为所有和我们在一起的人准备一个美好的夜晚。”

“在比赛之前我说过我不知道（赢得奖杯）是什么感觉，但现在我可以说它很美妙。绝对是轰动的。我为小伙子们感到骄傲，不能再好了。”

克洛普还称赞了本场比赛的打入制胜球的菲尔米诺，他与萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫一起组成了高产的利物浦锋线的一部分。

“如果一个人没有得分，另一个人，或者另外两个，就得分。我们需要他的进球，我为他感到高兴。”克洛普补充道：“在比赛之前，我们说了很多，这对巴西人来说意义重大，对他来说意义重大。我真为他高兴。”

周六的胜利是利物浦12月赛程的第七场比赛，这个月还有两场比赛要打。

克洛普说他的球队已经开始展望这些赛程了，从节礼日对第二名莱斯特城的比赛开始。

克洛普补充道：“我们将在五天内再次比赛，所以这是一段艰难的时期。但小伙子们一场又一场的比赛真的显示出他们想要迈出下一步的渴望，显示出他们想要赢得下一场比赛的渴望，显示出他们想要赢得下一场挑战的渴望，对此我真的很高兴。”