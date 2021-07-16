克洛普：利物浦没有球员想要离队

红军继续在转会市场上寻找着目标，但球队目前没有人想要离开。

克洛普表示利物浦现在没有球员想要离队，尽管有传闻称红军会继续买人，但现有阵容对此感觉很安心。

利物浦今夏已经引进了科纳特，接下来球队预计还会有更多的引援动作。在维纳尔杜姆合约到期自由转会巴黎圣日耳曼之后，利物浦需要补强中场，门兴的诺伊豪斯、莱斯特城的蒂莱曼斯和布莱顿的比索马都与红军传出了绯闻。

引进任何新援都可能让纳比-凯塔和张伯伦等球员的出场顺位进一步降低，但克洛普表示球队现在没有人想要离队，他告诉俱乐部官网：“我真的不着急。”

“如果有人想要离开，他可以来和我说，然后我会考虑。直到目前为止，没有人来和我说他想离队，所以显然球员也不着急。”

“我认为转会市场目前还属于比较平静的阶段，或许有桑乔或其他人的转会，OK，我们早早签下了科纳特，但这个转会窗口确实比较平静。”

“让我们看看会发生什么，但目前，球队所有人都有机会用表现来给我留下深刻印象，我希望他们能做到。”

“萨拉赫这个夏天有7周的休息时间，马内则没有，因为他要为塞内加尔比赛，所以他只有大概5周的休息时间。”

“但这样的假期已经很长了，他们都习惯了在夏天只休息两周半，我已经说过很多次，两周半的假期并不够。”

“但现在那些参加了欧洲杯和美洲杯的球员有大约三周的休息时间，这就是我们能够给到的假期时间。”

“然后他们将度过一个不那么漫长的季前赛，但由于他们没有很长的休息时间，所以这绝对没问题。我们会尽量让球员得到充足的休息。”