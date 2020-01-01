克洛普：利物浦对冠军的渴望不会减弱 国家队比赛不会影响球队计划

这位德国教头认为自己执教下的利物浦不会缺乏对胜利的渴望与追求。

尤尔根·克洛普毫不怀疑他的利物浦拥有取得比上赛季更成功赛季的渴望。

利物浦在过去的两个赛季中赢得了英超联赛和欧冠联赛的冠军，尤其是上赛季斩获的联赛冠军更是终结了俱乐部自1990年以来对英格兰顶级联赛冠军的追求。

在周日客场挑战阿斯顿维拉之前，克洛普的球队已经赢得了本赛季的开局阶段的三场比赛。

其他球队

利物浦主帅强调，尽管球队在最近的比赛中取得了成功，但他认为球队对胜利的渴望没有任何疑问。

“很久以前我们就约定，只要我们在一起，就一定要让这一天成为我们生命中最美好的时光，这是我们依旧在做的事情。”

“我毫不怀疑我手下的小伙子们对荣誉的渴望和饥饿。保持这种状态也是我的工作，我很了解自己，知道自己可以以不同的方式来做这件事。而且我想说，这意味着目前我们是安全的。”

“如果我们没有成功，那并不是因为我们不想要成功。”

“还有其他球队的表现可以比我们更好——足球就是这样，生活就是这样——但这并不是因为饥饿感、欲望或贪婪。不是这样的。我们依然处于正确的状态中。”

在周四被阿森纳淘汰出联赛杯之后，利物浦下一站将会是维拉公园。而在这场联赛之后，红军队内球员将前往各自的国家队报道，而克洛普则认为这样略显匆忙的赛程并不会影响到球队的计划与状态。

“我会根据比赛的实际情况做准备，所以国家队比赛日不顾对我们造成什么影响，又不是说球员们在下场比赛过后就要去度假。”

“在参加国家队比赛的过程中他们会经历一些有趣的经历，比如坐30个小时飞机从一个地方飞到另外一个地方，我会根据比赛的实际情况来做出自己的决定。”

“比如范戴克，这样的球员拥有极强的战斗欲望，不过这也适用于我们的所有球员。我知道你们会担心范戴克会出现健康问题，不过我很高兴这些实际上并没有发生。”