克洛普：利物浦不追求完美 记不清联赛领先优势

红军本赛季在英超积分榜上遥遥领先第二名，但他们的主帅显然没有因此忘乎所以。

在击败狼队之后，红军主帅克洛普表示，自己忘记了利物浦在英超联赛中的领先优势。

凭借菲尔米诺在比赛第84分钟的绝杀进球，利物浦已2比1比分战胜了强敌狼队，将自己在英超积分榜上的领先优势恢复到了16分。

不过克洛普表示，接下来非常拥挤的赛程安排提醒他需要忘记目前的领先优势有多大。

利物浦主帅在赛后新闻发布会上表示：“去年和今年，什么时候给我们的压力更大？人们总是这样问，不过我并没有考虑这些。我不得不问了我们的新闻官才知道利物浦领先多少分，没骗你们，我完全忘记了这一周，因为比赛太过频繁，我丝毫没想这些事情。”

“我知道我们将会在周日对阵什鲁斯伯里，周三踢西汉姆联，然后周六还要踢比赛。七天里要踢三场比赛，这真的很多，我还知道由于遭遇腿筋伤病，我们失去了马内，这就是我的想法，这就是我所承担的压力，剩下的对我来说都不是压力。”

“我们想要赢下联赛冠军，在几年前我到达这里的时候，我们就想赢下冠军。这是压力，这是我能感觉得到的压力。除此之外，都没什么，都只是足球上的问题。”

利物浦在这场比赛中遭到了狼队的检验，下半场劳尔·希门尼斯的射门洞穿了阿利松把手的球门。

不过在下半场末段，菲尔米诺接亨德森的助攻后破门得分，帮助利物浦在23场联赛中赢下了22场，克洛普在赛后毫不吝啬溢美之词，称赞了自己的这位爱徒。

他表示：“我们不会追求完美，但如果可能的话，我们会尝试做出完美的反应，这就是我们在试图去做到的事情，我们会在比赛遇到困难的情况下进行反击。”

“这就是菲尔米诺在比赛中做到的，我们也因此赢下了比赛，这真的让人难以置信。”

利物浦接下来将在足总杯第四轮对阵什鲁斯伯里，随后他们还需要在英超赛场上与西汉姆联对战。