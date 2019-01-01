克洛普：利物浦不太可能创造英超连胜纪录

红军主帅说他的球队专注于下一个挑战而不是打破纪录，他们不会听取任何猜测。

尤尔根·克洛普认为他的利物浦不太可能打破曼城在英超18连胜的纪录，他说他并不介意任何一种结果。

红军已经在英超跨赛季连胜16场，但是要想超越曼城，他们必须击败莱斯特城、曼联和托特纳姆热刺。他们还有一场与萨尔茨堡的欧冠比赛。

克洛普说他的球队在每一场比赛到来的时候都很专注，在对阵莱斯特城和曼联之间的国际比赛日可以让他们的球员恢复健康。

“有趣的比赛即将到来。听起来不太可能（破纪录）。但是我们会尝试，首先是萨尔茨堡，然后是莱斯特城。”克洛普说：“接下来是国际比赛日，希望大家都能健康归来。这是最重要的。萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫将在新加坡进行比赛，这显然是一场非常有趣的比赛，这不是一场要竞争什么资格赛。所以希望每个人都能健康的回来，然后我们要为曼联做准备。”

克洛普说他不是被纪录所激励，而是想赢得每一场比赛，不管这是否是连胜的一部分。

“我试着去理解别人是怎么想的，但说实话，从我思考问题的方式来看，我对数字并不感兴趣。它只是一个数字。所以，只有当你一直在为下一件工作努力的时候，你才能创造出这样的连胜。下一个工作是萨尔茨堡，这是一个不同的竞争对手，然后是莱斯特城，这将是困难的。你总能创造出一个故事。在我们的例子中，总是关于我们赢了多少场比赛。即使人们不说出来，他们也会认为你会在某个时刻输掉一场比赛。当我们和萨尔茨堡或者莱斯特城比赛时，人们会谈论我们上次在安菲尔德输掉的正式比赛。但我们不听。我们努力充分利用我们所处的环境。事情就是这样。”