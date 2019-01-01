克洛普：利物浦不可能追平阿森纳的不败战绩

德国主帅并不认为红军最终能追平阿森纳在2004年取得的记录，尽管他们最近在顶级联赛中占据了统治地位。

根据克洛普的说法，利物浦不可能追平阿森纳49场不败的英超纪录，他承认这样的成绩是一笔“巨大的成就”。

在经历了2019- 2020赛季的激烈开局后，红军目前正朝着30年来的首个联赛冠军迈进。

克洛普的球队在前18场比赛中赢了17场，比对手多了13分高居积分榜首，而卫冕冠军曼城在积分榜上落后第二名一分，暂列第三。

在皇权球场4-0战胜第二名莱斯特后，利物浦加强了对榜首的控制，同时也将他们的不败纪录延长到了35场。

有人认为，利物浦不仅可以赢得英超冠军，而且还能以不败战绩结束本赛季，并超越阿森纳在2003-04赛季创造的英超不败纪录。

然而，在周日主场对阵狼队之前，克洛普试图降低人们的期望，他坚持说他现在更关心“比赛中的一切”而不是数字。

在周五的新闻发布会上，当被问及阿森纳的49场不败是否是一件“重要成就”时，克洛普回应道:“这是一桩重要成就。我在这行干了一段时间，如果你问我这是否可行……我可不这么想。”

“我认为在多特蒙德我们有过28场不败，这感觉绝对不同寻常，但只是在回顾之中。当你在这种情况之中，它是不同的。”

“有人问我，当孩子们踏上球场时，我是否看到了他们昂首阔步的样子，但不幸的是，我看不到任何这样的事情，因为我完全关心比赛中的一切。”

“我是一个非常乐观的人，但不是在一场足球比赛之前。我知道我们能赢，但我从未想过我们可能会赢。这让生活有时真的很不舒服。

“这些数字，我现在都忘了。如果你下次再告诉我，我就会惊讶于这个数字竟然这么高。”

在他们最近的一次联赛之后，红军将为1月2日谢菲尔德联队在安菲尔德的挑战做准备，然后在3天后足总杯第三轮对阵德比对手埃弗顿。

克罗普接着透露了利物浦今年是如何保持他们的高水平的，在此之前他还呼吁球迷们帮助他们度过剩余的节日赛程。

“我是幸福的。我有一个非常聪明的团队，”他补充道。“我不会经常提起这件事，因为我不需要告诉他们要保持专注。他们一直很专注。我们的团队中有很多优秀的角色，他们告诉彼此如何去做。”

“没有人在飘飘然(脚不在地上)，一点也没有。即使是两年前，我们也是这样，但是我们没有相同的积分。有几件事是同时发生的——实力和我们共同创造的经验。”

“我们在一起工作了很长时间，这显然是有帮助的。很多事情都解决了。这些都是好的。现在我们在主场连续打了三场比赛，其中一场是杯赛。我已经知道我们需要大量球迷的帮助。”

“因为这段时间太紧张了，我们需要利用每一个可以用来玩游戏的资源。希望我们的球员得到足够的休息，以达到最佳状态，因为这正是我们所需要的。”