克洛普：利物浦不会疯狂砸钱买人

红军还没有在这个夏天签下一名重要的球员，但是他们的主帅说交易仍然会在安菲尔德发生。

尤尔根·克洛普表示，利物浦仍在努力签下新球员，但无法在新球员身上花“疯狂的钱”。

2018年，利物浦在阵容上投入巨资，签下了维吉尔·范戴克、阿里森、纳比·凯塔、法比尼奥和沙奇里。

然而，在2019- 2020赛季之前，红军只从兹沃勒引进了年轻后卫塞普·范登伯格。

据报道，里尔前锋尼古拉斯·佩佩是安菲尔德俱乐部的转会目标，他们在上赛季赢得欧冠冠军后寻求增援，但克洛普表示加强他的阵容可能不现实。

“这并不容易。”克洛普告诉利物浦回声报。他说:“我去年说过，用合理的资金来改善球队并不容易。有了疯狂的钱，你总是可以做到的——好吧，你想付多少就付多少，这是可能的。我们不是那种俱乐部。我们不能这样做。我们真的很富有，但是我们不能做其他球队正在做的事情。事情就是这样。但我们不必这么做。我们必须在这个赛季找到解决办法。是的，你有时会在转会市场上找到解决方案，我们已经做到了。我不需要说出球员的名字，每个人都知道。但除此之外，你必须在训练场上找到解决方案，这就是我们现在所做的。

“我们仍在寻找，但这不会是利物浦最大的转会窗口。它只是一个转会窗口。我们会看看我们做了什么，如果到最后我们什么都没做，那将是出于不同的原因。关键是利用这个团队。在转会窗口，你必须建立一支你认为你想要加入的球队。但我已经有了这个团队。如果我们能找个人来做得更好，我们会看到的。但如果没有，这个团队已经在那里了。我们将再次在不同的时刻找到解决方案。”

利物浦也证实拉鲁奇在对塞维利亚的热身赛中受伤并不严重。拉鲁奇被后卫尼亚尼翁疯狂踢倒，尼亚尼翁随后被红牌罚下，并在社交媒体上道歉。

利物浦的一份声明说:“拉鲁奇的股骨有严重的瘀伤，俱乐部的医疗团队将继续观察伤势的进展。然而，红军很乐观地认为这位18岁的球员只会在几周内被排除在外。”

利物浦继续为新赛季的英超联赛做准备，周三将在洋基球场迎战葡萄牙体育。