克洛普：凯塔百分百进入大名单 他已准备就绪

这位红军中场将出现在大名单中，并准备在欧冠小组赛中对阵他的老东家。

尤尔根·克洛普相信状态良好的纳比·凯塔在经历了令人沮丧的伤病后，已经准备好在利物浦的赛季中留下自己的印记。

这位中场球员在上周对阵米尔顿凯恩斯比赛中从臀部伤病中复出，在这场2-0获胜的比赛中，他只完成了一个多小时的比赛。

这是他自8月9日对阵诺维奇以来第一次参加比赛，但是这位几内亚国脚并没有前往布拉莫巷参加周六对阵谢菲尔德联的比赛。

红军主帅克洛普证实凯塔的缺席是为了让他为本周的两场比赛做准备，首先是周三与他的前东家萨尔茨堡的欧冠比赛。

克洛普在新闻发布会上说：“我们本来可以在周末把他放在替补席上，但那样的话他就会错过两场正规的比赛，我们想让他参加这些比赛。他现在应该准备好了。我和体能教练安德列亚斯·科恩马耶尔谈过，他说周日的训练非常好，非常重要。这对他来说很紧张，这是他现在需要的。他受伤了，回来后又受伤了，所以我们必须确保这种情况不会再发生。现在很好，好多了。我和他的最后一次谈话是用英语，看起来他听懂了我的话。这是一大步。他在这儿待得够久了。他带着很高的期望从莱比锡来到这里，这是一个很大的进步，希望你们还记得他是如何开始的。”

在8月份的欧洲超级杯之前，凯塔的髋部问题一直困扰着他。受伤困扰着他在利物浦的第一个赛季，但是主教练克洛普决心帮助这位前莱比锡球员达到他的巅峰。

“我们必须确保它不会再发生，然后一切都会好起来。”德国人说：“他将100%进入（对阵萨尔茨堡的）大名单。一切都已经搞定了。时间够长了，这有助于他发挥。”

利物浦在对阵萨尔茨堡三天后在安菲尔德迎战莱斯特城。