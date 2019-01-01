克洛普乐见菲尔米诺用特别方式让怀疑者闭嘴

红军主帅说巴西人作为球队中场的“连接者”，除了进球之外，还能带来更多的东西。

尤尔根·克洛普相信，罗伯特·菲尔米诺对于利物浦来说是“如此重要”，同时驳斥了那些迅速批评他在俱乐部的进球记录的人。

在德国呆了四年之后，菲尔米诺在2015年完成了一笔2900万英镑(3800万美元)的转会。

当这名巴西国脚来到默西塞德的时候，人们对他知之甚少，在他来到俱乐部的头几个月里，他在英格兰比赛的节奏和强度方面略显挣扎。

然而，在他效力利物浦的第一个完整赛季结束时，这位28岁的球员以他的工作效率和技术能力赢得了球迷的喜爱，他的最佳表现来自于他的假九号的位置。

从那时起，克洛普就把红军打造成了英超冠军和欧洲冠军的有力争夺者，而菲尔米诺在他们的崛起中扮演了重要的角色。

这位前霍芬海姆球星在220场比赛中仅打入68球，但他与队友萨迪奥·马内和穆罕默德·萨拉赫的配合能力广受赞誉。

尽管一些专家继续强调他在进攻区域的温和输出能力，但是菲尔米诺的进球帮助利物浦赢得世俱杯的胜利，并在节礼日4-0战胜莱斯特的比赛中，以梅开二度帮助自己的赛季进球纪录上升到了8粒。

克洛普在皇权球场终场哨声吹响后拥抱了菲尔米诺，在周日与狼队的安菲尔德比赛之前，他谈到了这位前锋对利物浦事业的重要贡献。

“他在过去三场比赛中已经进了四球，”克洛普在新闻发布会上说。“在那之前，他有一段时间没有进球，记者们一直告诉我。当我想到他时，我不会去想他得了多少分，而是他有多重要。”

“我们谈了谈，因为自从我认识他以来，这是第一次，他似乎有点担心，我告诉他我对这个数字不感兴趣。他是我们团队的连接者，他对我们很重要。他不是唯一一个可以为我们打那个位置的人，但他的方式很特别。”

“所以当他进球的时候，他会来找我，他不必每进一个球都这样做。这一次，他认为我足够冷静，可以让他留在球场上，他想对我说声‘谢谢’。”

菲尔米诺将在本周末利物浦主场迎战狼队的比赛中复出，他们的目标是扩大他们在英超积分榜上13分的领先优势。

23岁的阿达玛·特拉奥雷是曼联最大的威胁，他终于开始发挥他的潜力了。

当被问及在特拉奥雷年轻时期，他是否曾是众多跟踪他成长的知名教练之一时，克洛普回答说:“当然，每个人都认识他。在巴塞罗那，我看到了成千上万的球员，他还是个孩子的时候就在那里。我在米堡见过他，他很特别，但必须有人给他正确的信息。”

“非常非常有天赋，你不认为他很年轻，但他仍然很年轻。现在，他找到了合适的位置。每个人都非常肯定这将会发生，现在它在狼队。这真的很危险。在一个大空间里，

“瓦尔迪很难防守，但我想说特拉奥雷更难防守，因为他的速度令人难以置信。”