克洛普为转会政策辩护：大球队总是保持稳定

红军今年夏天还没有增加一线球员，但是他们的教练认为过去最好的球队都依赖于稳定。

利物浦主教练尤尔根·克洛普为球队在转会市场上的不活跃进行了辩护，他说大球队总是有稳定的状态，而不是华丽的新球员。

克洛普本赛季的新球员只有十几岁的塞普·范登伯格和哈维·埃利奥特，以及替补门将阿德里安，他对上赛季带领红军夺得冠军联赛冠军的球员们保持着信心。

这位德国教练说，上周末在社区盾杯上的表现证明了他的球队已经做好了下赛季在英超和欧洲赛场上挑战的准备。

“过去的强队——我并不是说我们现在是强队，这将在几年内决定——他们会在一起很多年。”克洛普在周五利物浦与诺维奇城的英超揭幕战之前对媒体说：“他们不需要太多改变。我并不是在拿我们和五、六、七年前的巴塞罗那作比较，但是他们仍然在一起。一个新球员上场了，他踢得很吃力，所以原来的球员又上场了。曼联有92班。他们在一起呆了多久?埃里克·坎通纳变老后，他们换了几个人，引进了范尼或者其他什么人。你不会完全改变。我们是一支很好的球队，在一个非常艰难的联赛中，很多竞争对手都渴望得到我们现在的位置。没人知道具体情况如何，但周日的比赛表明我们会很好，剩下的就是我们的努力了。”

利物浦去年在英超联赛中得到97分，是历史第三高的记录，但最终落后曼城1分。

克洛普预计联赛将比去年更有竞争力，这意味着他的俱乐部可能无法达到上赛季的积分。

“对我来说，这个赛季看起来会有所不同，因为其他球队和我们以及曼城之间有很大的差距。”他补充道：“看起来我们会比上赛季更加接近。如果是这样，你就不能得到97或98分。我们现在还不知道。我们所知道的唯一一件事是，如果我们不能赢得比赛，我们就不会朝着积极的方向前进。我们必须从周五开始。周五对我们来说是最后期限，因为季前赛已经结束了，现在我们必须表现得尽可能好。”