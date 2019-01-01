克洛普不着急与利物浦续约：这只是一份合同

克洛普的合同到2022年到期，他说他和俱乐部有足够的时间来达成新的协议。

尤尔根·克洛普坚持认为现在与利物浦谈合同还为时过早，他的合同还有三年。

这位德国人上赛季带领英超豪门夺得了欧冠冠军，有报道称他将延长合同，合同有效期至2022年。

但是在周五的季前赛友谊赛中面对多特蒙德的克洛普表示，他对新合同并不担心。

“我不会在合同结束前离开。这是我的立场。这就是为什么合同很重要。我们有足够的时间在这个部门做出决定。现在没有必要做这件事。三年真的有点早。这只是一份合同。老板喜欢我的工作。我喜欢老板们所做的。我爱这支球队，他们太棒了。梅尔伍德是极其完美的。我期待着去柯克比的新训练场以及所有这些。总有前进的一步。我们都想保留过去、传统和所有这些东西，但需要向前迈出一步。重要的是我们的态度。你不能保证我在三四年后就离开，直到20XX年。这只是为了确保我能一直待到那时候。”

利物浦上个赛季只输了一场英超联赛，得到97分，但距离1990年以来的首个联赛冠军只差一点。

克洛普表示他只关心他的球队，他们有一个安静的转会窗口，但他也相信冠军曼城再次成为夺冠热门。

“(我)完全专注于利物浦。完全。”他说：“如果我们能再次追逐曼城，那就太好了，因为这是唯一有可能超过他们的球队，因为很明显他们是最大热门。这没问题。他们的情况非常好，尤其是在前一个赛季拿到100分之后，他们去年的表现尤其出色——他们的贪婪，他们的决心，令人印象深刻。”