克洛普：不用兴奋不用倒钩 最需要保持稳定

在周中输给那不勒斯后，利物浦主帅呼吁他的球队保持稳定。

利物浦主帅克洛普敦促他的球队在欧冠0-2负于那不勒斯后保持稳定。

红军享受了一个完美的英超开局，他们希望比上赛季第二名的成绩更好。

然而，他们在欧冠的开局令人失望，他们在意大利0-2失利。然而，克洛普并没有过分担心，他认为球队面临的主要挑战是展示他们在上个赛季的稳定性。

“我记得上个赛季我们和阿森纳踢了一场1-1的平局。”克洛普对《每日邮报》说：“我们在那里，这是一段时间内最好的比赛之一，我们做得非常好。我们继续，看看会发生什么。但这不是一个显而易见的问题。我们常常差一点就能赢得这些比赛。保持稳定仍然是个挑战。没有别的选择。这并不是说要让人兴奋，也不是说要打进倒钩之类的。这事关用我们踢球的方式和我们可以用不同的方式赢得足球比赛。看看对那不勒斯的比赛，他们踢的是4-4-2阵型，但是从他们球员的能力来看，这种阵型有时会让你丢掉控球。但是我们经常控制比赛，突破防线，但是我们没有创造机会，这是一个小问题。这就是你如何进入下一个层次，尽可能长时间地控制比赛，然后加快速度，在决定性的情况下得分或尝试得分。这场比赛是下一步。除了结果，我们经常还要进行分析。”

利物浦的下一场比赛又回到了英超赛场，联赛领头羊将在周日前往斯坦福桥对阵切尔西，他们希望保持他们完美的开局。