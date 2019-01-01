克洛普不指望VAR完美 但呼吁做出正确的决定

德国教练的球队从对曼城有争议的判罚中获益，他也承认新的体系中有缺陷需要解决。

克洛普承认“VAR是可以提高的”，但是利物浦主帅承认这个帮助自己球队战胜了曼城的系统是不可能达到“完美”的程度，。

在安菲尔德的关键比赛中，红军得到了技术上的关照。

在看到法比尼奥在面对夺冠竞争对手曼城的比赛中命中一球后，VAR在检查特伦特·亚历山大-阿诺德在自己禁区内的疑似手球，但排除了犯规的存在。

瓜迪奥拉和他的球队被这一裁决激怒了，除此之外，当天的裁判也对他们给出了几次有争议的判罚，虽然引入了视频辅助系统，但这并没有消除足球比赛中存在争议的判罚。

克洛普承认仍然有一些缺陷需要解决，每一轮比赛都会带来关于VAR价值的新争论。

在尼翁召开的欧足联教练会议上，在安菲尔德球场发号施令的人告诉记者：“VAR可以改进，它可以。它永远不会百分之百准确，每个人都知道这一点。但有几件事是不对的。”

“有了VAR，有关手球和越位的判罚，很明显我们需要继续提高。”

“欧足联有很好的主意，我们可以从裁判那里得到一些东西，所以每个人都可以参与其中。”

“仍然有犯错的空间。这些事情都是人类做的，没有人是完美的。没有人要求完美，你所要的是拥有正确的决定。”

最初对VAR的呼吁和支持是基于消除错误的希望。

然而，在一系列似乎打破“清晰而明显”模式的决定背后，对该体系的批评已成为现实。

在2019- 2020赛季，克洛普几乎没有抱怨的理由，利物浦在英超积分榜榜首已经取得了8分的优势。

然而，红军还有其他问题需要解决，时间安排就是其中之一。

据透露，2019年欧洲冠军联赛冠军将在12月的24小时内分成2个阵容参加两场比赛。

在卡塔尔举行的国际足联俱乐部世界杯半决赛之前，利物浦还有一场联赛杯的四分之一决赛。

克洛普急切地想要解决现代赛程表的忙乱本质，他说：“关于赛程表的讨论真的很重要，我们必须开始讨论。”

现在，红军已经进入了有一个国际比赛日，在11月23日前往水晶宫之前，红军不会再回到国内赛场。