克洛普不担心防守：批评可以 下一场就回来

这位德国主帅支持他的防守球员，本赛季他的防守没有达到上赛季设定的高标准。

利物浦的后卫们本赛季还没有试过零封对手，但是尤尔根·克洛普并不担心他们在大胜阿森纳后的状态。

红军在周六以3-1的比分击败枪手，在英超联赛排名榜首，但是托雷拉的进球再次洞穿了阿德里安的球门。

克洛普认为他的后卫们在上赛季的表现之后接受批评是公平的，但是他坚持认为他们会在休赛期的休息之后加强自己的实力。

“听着，批评是绝对没有问题的——这是交易的一部分。”克洛普在赛后新闻发布会上说：“我们非常清楚我们彼此要求什么，是的，特伦特(亚历山大-阿诺德)必须提高——他做到了。所以这并不是说‘你输了，你再也不会成为一名优秀的后卫’，而是说他们上赛季都有一个特别的表现，然后不得不在一个为期三周的假期里处理这个问题，然后他们回来了，我们重新开始。”

随着红军在赛季开始的四场比赛中丢了五球，克洛普说防守的艺术需要重新学习，阿森纳的比赛是这个过程的开始。

他还特别提到了亚历山大-阿诺德，这位英格兰国脚参与了全部三个进球，包括帮助乔尔·马蒂普首开纪录。

“这并不像骑自行车，你失去了它——你失去了你以前拥有的……作为一个团队。”他说：“特伦特的传中并不是不好。如果这是一场比赛，他们将在下一场比赛中表现出色。但是作为一个团队，你可能会失去它，作为一个整体去防守，诸如此类。你必须回来重新开始，我们正在这样做，但是对阿森纳的比赛真的很棒，真的很有侵略性。”

红军将试图在本周六客场挑战伯恩利的比赛中取得四连胜，然后在9月14日回归。