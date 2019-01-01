克洛普不嫉妒对手大洒金钱：我们得买单的

红军主帅并不担心他们的对手在国内外开出的天价，他说他对自己的球队有信心。

利物浦主帅尤尔根·克洛普坚持说他并不嫉妒对手的花钱习惯，他说他的俱乐部的预算并不在“梦幻之地”。

继2018年破纪录的交易之后，红军在休赛期以相对较低的开支继续他们的欧冠卫冕之旅。

自从转会窗口打开以来，他们在国内和国外的几个竞争对手都在砸钱，克洛普经常解释说，像维吉尔·范戴克和阿利森这样的明星所获得的巨额预算合同，连同他们在基础设施上的投资，已经吞噬了大部分的财政收入。

一些批评人士指出，利物浦缺乏转会行动是潜在弱点的迹象，但他们的主教练向球迷们保证，他对球队的信心仍然是最重要的，同时承认，他有时会被其他主要球队的财政支出弄糊涂。

《每日电讯报》援引克洛普的话说:“今年并不是利物浦的末日。明年将会有另一个转会窗口。这个团队真的很棒，我们在这方面投入了很多。现在我们必须解决这个问题。我不能说其他球队在做什么。我不知道他们是怎么做到的。我们得付账单。对不起。每个人都要付账单;我们得付账单。我们为这个团队投资。现在看来我们不是。但我们并不是在这个幻想之地，在这里你想要什么就能得到什么。你不能一直这样做。看起来世界上有四家俱乐部可以做到这一点。皇家马德里，巴塞罗那，曼城和巴黎圣日耳曼。他们需要什么就做什么。你无法与之相比。情况就是这样。这不是批评。我知道人们会怎么看，我是嫉妒还是别的什么。我一点也不嫉妒。我们不能保证不会在下雪的场地上和莱斯特城打平，只因为我们签下了5名新球员。没有保证。将会有普通的比赛，但这并不意味着我们需要不同的球员。这只意味着我们需要一支那天就准备好的队伍。这就是我们必须做的。我们必须确保。”