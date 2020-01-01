克洛普：不在乎外界说法 英超依然很有竞争力

红军本赛季有望打破英格兰顶级联赛的纪录，但他们的主教练对他们的对手只有尊重。

克洛普否认利物浦的统治地位是英超联赛竞争力下降的标志，同时认为他的球队仍然可以提高。

利物浦目前在积分榜上以极大的优势领先，但克洛普认为，积分差距并不意味着联赛质量下降。

“我一点也不在乎（人们说什么）。看，这完全是正常的。我认为我们不应该对这样的事情有任何担忧。”

其他球队

“如果其他人那样想——如果他们认为曼城没有他们以前那么好——那他们就错了！他们的进球数比我们少一些，失球也比我们多一些，如果你看一看为什么，很明显他们少了一些球员。”

“其他球队也很强大。是的，拜仁在欧洲冠军联赛中击败了热刺和切尔西，但是他们在一个赛季中表现的非常好。”

“是的，（热刺和切尔西）确实有一些问题。但是当你和他们比赛的时候，你不会觉得他们有这些问题。他们的积分，除了我们对他们的比赛之外，我们对他们没有任何影响。”

“所以这并不能说明英超联赛的质量，尤其是当你看到曼城对阵皇家马德里的时候。我知道人们看到这些东西，你会看到世界上最好的球队之一，也许是在那个时候，曼城显然更好，这也说明了英超有多强大。”

“还有很多工作要做，还有很多改进的空间。”他补充道：“你看我们的比赛，结果看起来不错，但在表现方面，还有很大的改进空间。这就是我们一周中不断努力的方向。

“结果的稳定性可能很难提高，因为它接近完美，显然，但有可能提高所有位置的表现。你可以改进的地方太多了，永远不会结束。”