克林斯曼暗示愿执教国足:时间会给出答案

对于执教国足的传闻，德国传奇克林斯曼直言不会排除任何可能性，时间会给出答案。

日前《北京青年报》曾指出前美国国家队主帅克林斯曼在北京进行德甲推广活动期间与中国体育、足球界重要人士进行了私密会面，更是有人直接指出金色轰炸机可能会成为中国足协选择的男足新任主帅。

在这一背景下，这位德国足球传奇在活动期间被问及有关未来执教中国国家队时的传闻，不过他并没有选择避而不谈，而是大方给出了自己的答案。

“我之前也没想过会执教德国国家队、拜仁或者美国，你永远不知道未来会发生什么。”

“这是我第一次来北京，我还不了解中国文化。当你决定执教或者新角色时，需要做很多准备工作，对一切熟悉才行。”

“当你打开自己的思想，保持学习保持好奇心时，就不会排除任何可能性，时间会给出答案。”

这样的回答不禁让人浮想联翩，看来他与国足的传闻并不只是空穴来风，而克林斯曼本人确实也有意重新出山，对双方来说，这可能都是一个不错的选择。

不过对于这件事，许多业内人士都有着自己的独特看法。

前央视名嘴刘建宏在传闻当天就直接站出来反对这门“婚事”，他认为“克林斯曼是最经典的代表人物，推广德甲也是最合适的人选，不过想要拯救中国足球，那还是算了吧。只有两万多持证教练的中国足球，根子上的贫穷早就死死的限制了联赛和国家队的想象力！教练才是最大瓶颈！”

但另一位知名解说董路却有着不同的看法，他认为既然“克林斯曼能执教美国这种没足球文化的国家队，中国队也是太差不差了。”

无论这一传闻的最终结果如何，中国国家队都必须尽快选出新任主帅，毕竟6月份的两场热身赛直接关系着40强赛的种子名额，与亚洲杯和世界杯有着脱不开的关系。