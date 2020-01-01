克林斯曼：参加世界杯是球员最重要的事 赢得冠军则值得一生铭记

这位前德国前锋解释了在这个最伟大的舞台上赢得胜利的喜悦，是如何在以后的生活中让自己回想起这一荣耀的。

德国传奇球星尤尔根·克林斯曼日前透露了自己赢得世界杯时的感受，他解释说，参加世界杯是每一位球员身上发生的最重要事情。

这位前德国国脚，总共为德国队出场过108次，并跟随德意志战车参加了三届世界杯，并在1990年意大利世界杯上夺得了冠军。

克林斯曼相信，参加这一世界大赛的感觉是无与伦比的，如果你能有幸赢得这一荣誉，你的余生将永远铭记。

其他球队

克林斯曼在接受够力足球的独家采访时表示：“我认为，对每个足球运动员来说，参加世界杯是发生在你身上的最大的事情，如果你能有幸赢得世界杯，这一荣誉将伴随你的余生。”

“在那一刻，如果你真的足够幸运赢得了它，实际上你不会意识到发生了什么。你认为这是派对时间，你只会想着大肆庆祝一番。”

“即使在你结束自己的职业生涯之后，你去周游世界，那些跟你聊天的人都会提醒你你世界上所得的成就，然后你就会意识到这事实是一件非常伟大的事情，认识到这座奖杯的份量。”

“当你因此被人们铭记，或者回味你曾为你的球队或者国家队赢得冠军时，你就会感到很快乐。你和外界那么多人分享了捧杯的那一刻，他们可能在电视上看到了那一刻，或者足球幸运，成为了球场上的见证者。无论发生什么，这份荣誉会一直伴随着你。”

克林斯曼在2004年开始执教德国国家队之前，曾效力过国际米兰、托特纳姆热刺和拜仁幕尼黑。

55岁的他还在拜仁和美国国家队做过教练，而他最近的执教经历则是担任柏林赫塔主帅，不过只担任这一职位10周时间。

当被问及退役后开始教练生涯对他的影响时，克林斯曼列举了一些足球界最大牌球员作为例子。

他表示:“我从贝肯鲍尔那里学到了很多，之后又从德国队的主教练弗尔蒂·福格茨那里学到了很多。”

“在每一场比赛中，你会观察你的教练、教练组、与球队合作的不同部门，无论是医疗部门、媒体部门，还是与市场相关团队的问题。”

“即使是今天，你看了所有的欧冠比赛，你总是发现瓜迪奥拉，安切洛蒂，穆里尼奥……你就会观察这些教练所做的事情有什么不同，他们所处做了什么样的表现以及他们的问题是什么。”

“我从我以前的教练那里学到了很多，在我的职业生涯中，我和很多优秀的教练有过合作:特拉帕托尼，阿尔迪列斯，梅诺蒂，贝肯鲍尔以及哈恩。温格也是，我很幸运能和他一起工作过。”