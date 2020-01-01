克林斯曼：凯恩不需要离开热刺 穆帅能带领他们赢得奖杯

托特纳姆热刺前锋哈里·凯恩已经深陷转会传闻，但是尤尔根·克林斯曼坚持他的雄心可以与何塞·穆里尼奥相匹配。

根据俱乐部前前锋尤尔根·克林斯曼的说法，哈里·凯恩不需要离开托特纳姆去追求奖杯。

这位英格兰国脚还没有在托特纳姆赢得一项重要的冠军奖杯，他在3月份承认，如果他感觉不到俱乐部的进步，他会考虑就此离开。

贝尔巴托夫和谢林汉姆都敦促凯恩考虑从热刺转会到曼联的事宜，就像他们在自己的职业生涯中所做的那样，如果哈里·凯恩想实现自己对冠军奖杯的追求。

其他球队

克林斯曼也在自己职业生涯的巅峰时期离开北伦敦加盟拜仁慕尼黑，但他相信在穆里尼奥的带领下，凯恩能够实现自己的职业抱负。

克林斯曼在接受《talkSPORT》采访时表示:“只要用心，他就能实现任何目标。他非常非常有天赋，非常特别，现在他已经进入了职业生涯的一个新阶段，他比以前成熟多了。”

“他不再是一个年轻的小伙子了，即使你把他看作一个年轻的球员。”

“从远处看着他，你当然会希望他能赢得冠军头衔，当你在职业生涯中，你有机会在世界上任何一个国家的前五名球队中踢球时，其实你已经是冠军了。”

“所以，我为热刺祈祷，也为他祈祷，希望他能获得奖杯——这就是最终的结果。”

“这就是我1995年离开的原因。尽管我很喜欢白鹿巷的比赛，但我还是不得不加盟拜仁慕尼黑，因为我当时觉得，我的职业生涯所剩无几了，我已经31岁了，我需要赢得更多的奖杯。”

“但是他在热刺有这样的机会，他有一个很棒的教练，他有一个很棒的团队，我们都祈祷这一切早日发生。”

穆里尼奥在11月被任命为波切蒂诺的继任者，他的目标是结束托特纳姆热刺对冠军奖杯的12年等待。

葡萄牙人在托特纳姆热刺球场的开局喜忧参半，但克林斯曼坚持认为他是自己前东家的最佳选择。

“何塞绝对是一位杰出的教练。显然，他有他的足球哲学，他的做事方式。”

“他拥有着丰富的经验和知识，还拥有很强的幽默感，我只是希望事情会顺其自然，让热刺、穆里尼奥和凯恩赢得应得的成功。”