专业解读 克拉滕伯格：没有证据能取消热刺的进球

前英超裁判克拉滕伯格对热刺在欧冠中的争议进球发表了看法。

前英超裁判马克·克拉滕伯格在《每日邮报》中表示，一个角度暗示球确实擦过费尔南多·略伦特伦特的手臂，而另一个角度暗示球没有擦过，这表明可能的犯规并不清楚和明显，也没有足够的证据来取消周三晚上热刺所取得的决定性进球。

克拉滕伯格反复研究了进球后出现的新角度，但他认为不能百分之百肯定球首先击中了略伦特的手臂。除非像板球那样有Snickometer（用于判断球与球板是否有接触），否则没人能确定。

鉴于角度是不一致的，克拉滕伯格认为进球应该维持原判：“事实上我们第二天还在讨论这个问题，这证明了这个犯规并不明确，所以进球是成立的。”

他还对VAR的使用表示担忧：“我担心的是，这并不是引入VAR的原因。VAR的目的是扭转一些令足球蒙羞的决定——在世界杯附加赛法国对阵爱尔兰的比赛中，亨利手球犯规，每个人都知道裁判犯了一个明显的错误。现在，我们似乎正试图将VAR带入另一条不同的道路，在这条道路上，每一个决定都会受到仔细审查，就像我们在讨论一名球员的皮肤波动一样！这些微小的细节并不清楚，也不明显，也不应该用VAR来确定。然而，让我们争论一下，球确实先擦过略伦特的手臂。这将是最轻微的接触，而不是故意或以任何方式获得优势。但在那之后，球显然是通过他的大腿上部进入球门的，而不是他的手臂。在这种情况下，进球应该仍然成立。”