克拉万：2017年时克洛普曾差点和米尔纳打起来

这位前红军后卫声称，克洛普和米尔纳在2017年发生争吵时，利物浦幕后的紧张关系达到了沸点

前利物浦后卫拉格纳尔-克拉万透露，克洛普和米尔纳曾经差点大打出手，当时克洛普准备“竭尽全力来证明自己的观点”。

早在2017年1月，在2-2战平桑德兰之后，安菲尔德的压力开始显现。

德国教练和经验丰富的英格兰国脚怒火中烧，在更衣室里差点爆发一场打斗，但后者让步了。

爱沙尼亚中卫克拉万在2016年至2018年期间效力于利物浦，他告诉Betsafe Eesti播客：“最大的压力是在圣诞节前后和1月初。有一次，我不记得我们的对手是谁了。也许是客场对阵桑德兰。”

“克洛普和米尔纳几乎爆发了肢体冲突。那是英格兰的节礼日，他们几乎开始打起来，但最终米尔纳退却了。”

“我们从他的眼神中看到，克洛普会不惜一切代价证明自己的观点。这也是他最紧张的时候，他当时压力很大。”

“那是我的第一年，克洛普的第二年。你能做什么？你应该是个好教练。你是克洛普，会能让所有球员成为超级明星。他开始感到压力。”

“这不是一件容易的事，但如果你在对阵桑德兰这样的球队时表现不佳，那么你就会忘记你所希望处在的位置。”

克拉万还谈到了克洛普的人员管理手段和取得成绩的能力，他说道：“在球队会议上，他从不重复自己的话。他总是从不同的角度说话，或者里面加一个小小的玩笑。”

“他很好地感受到了球员和球队。他知道什么时候该说什么。如果他发现团队中存在问题，他可以用一个简单的笑话来扭转局面，反之亦然，当团队没有把问题看得太严重时，他就会让他们知道谁才是老大。对我来说，这就是他的能力。他能很好地理解团队，也能很好地理解个人。”