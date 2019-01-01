克劳奇：马内与萨拉赫是良性竞争 他的身价已翻倍

这位前红军前锋是这支令人生畏的攻击型球队的超级粉丝，在安菲尔德的内部竞争被认为是一件好事。

萨迪奥·马内和默罕默德·萨拉赫在利物浦的持续竞争被认为是“健康的竞争”，彼得·克劳奇认为塞内加尔球星的身价已经翻了一番。

关于安菲尔德阵营中任何分歧的讨论都被淡化了，在本赛季早些时候利物浦对阵伯恩利的英超比赛中，马内曾对萨拉赫表达不满，但是两人之间的问题已经解决了。

在最近的一场欧冠比赛中，利物浦以4-3的比分险胜萨尔茨堡，两人都在比赛中有所斩获。

马内为克洛普的球队首开纪录，而萨拉赫打进了关键的两粒进球。前者本赛季有7个进球，而后者有6个。

前红军前锋克劳奇认为在2016年以3400万英镑加盟的马内对利物浦至关重要，他告诉英国BT体育：“他的表现令人惊讶，不是吗？他进球了，他是去年英超联赛进球最多的球员之一，和萨拉赫一样。我不管他说什么，现在他和萨拉赫之间的竞争绝对是健康的。”

“我只是认为他在各个方面都有所提高。显然，他（总是）难以置信地快，非常强壮和快速，但有时他有点浪。除了上周末对阵谢菲尔德联，他似乎已经改变了。看看他的一些表现，在几个赛季以前，他做梦也不会想到能进这样的球。他处在一个与众不同的级别。我认为当他被签下的时候，我认为人们在谈论（克洛普）可能为他支付了过高的价钱。我的意思是他现在的身价是以前的两倍，就这么简单。”

另一位前利物浦前锋迈克尔·欧文也表达了同样的观点，他说：“是的，我认为他会（有能力立足于任何一支球队）。他的表现确实有所提高，最近几个赛季他的表现更加稳定了。我认为他是一个典型的尤尔根·克洛普球员，尤尔根·克洛普提高了球员，这是球队的标准。你看看整个团队。他让人们为他踢球，他让人们变得更好，毫无疑问，他现在的水平是有史以来最高的。”