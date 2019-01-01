克劳奇选赛季最佳阵容 孙兴慜入围 法老B席落选

克劳奇为本赛季的英超选择了他心中的最佳阵容，而穆罕默德·萨拉赫没有入选。

利物浦前锋萨拉赫上周末对阵切尔西时所打进的世界波有可能会影响本赛季的英超冠军争夺，然而前英格兰国脚克劳奇却没有把萨拉赫放在他的赛季最佳阵容中。

相反，克劳奇选择了萨拉赫的队友萨迪奥·马内，让他与阿圭罗和孙兴慜搭档锋线。

尽管整个赛季都保持着稳定的发挥并努力帮助球队卫冕英超冠军，曼城的贝尔纳多·席尔瓦也没有进入克劳奇的法眼。

克劳奇在接受《每日邮报》采访时表示：“没有萨拉赫，我感觉很糟糕，他在过去几周的状态有所提升，还有就是席尔瓦，但这并不是对他们努力的轻视。”

“在过去的八个月里，我们很幸运地见证了一些精彩的足球比赛。”

克劳奇的阵容中包括了拉希姆·斯特林，他在去年世界杯后的表现让很多批评他的人闭上了嘴，如今他也是本赛季英超最佳球员的大热门。盛传将会离开热刺的克里斯蒂安·埃里克森同样在列。

阿隆·万-比萨卡，维吉尔·范戴克，拉波尔特和安德鲁·罗伯逊和利物浦门将阿利森组成了后防线，而埃登·阿扎尔则是克劳奇中场的一员。

“我担心这将是我最后一次为我的球队挑选他，”克劳奇说：“他在这个赛季有一个惊人的开局，切尔西需要进入前四或者赢得欧联杯，以确保他留在俱乐部。”