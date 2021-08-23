克劳奇：能理解列维的强硬态度 若我是老板也会希望邀请他管理球队

这位前热刺球星认为列维不会让步，放凯恩加盟同联赛的对手曼城

克劳奇为热刺主席列维辩护，他认为列维在凯恩转会大戏中的强硬手段是合理的。

凯恩在热刺效力了12年，由于俱乐部无法匹配自己的雄心，他想要在今夏离队加盟曼城。但是，热刺方面态度很强硬，有消息称只有曼城报价达到1.5亿英镑，他们才会放人，而克劳奇对老东家的态度表示理解。

克劳奇曾亲身经历过列维有多么强硬，10年前他被热刺卖到斯托克城，他从中看到了两笔交易的相似之处。

克劳奇在他的《每日邮报》专栏中写道：“列维当时和我说我要去斯托克城，我回到家，对谈判的结果感到不安。”

“我喜欢斯托克城，在那里度过了8年快乐的时光，但一开始我并不喜欢那里。与热刺谈判并不容易，凯恩最近也发现了这一点。时间一分一秒地过去，列维后来打来电话，他的态度更加肯定了。我不会拿到新赛季球衣号码，我留队就得和青年队一起训练。”

“我们之间没有什么不和的。如果我拥有一家足球俱乐部，我会让列维替我经营。凯恩一段时间以来都想进一步发展自己的职业生涯，曼城愿意花很多钱。在我的例子上，热刺认为他们已经用完了我的剩余价值，所以我得走了。”

“凯恩的情况则相反，俱乐部还想留下他，但那些艰难的对话将会是类似的。很多人看不到事物的两面性，他们总是很快就责备球员。”

“关于凯恩和列维的君子协议已经被谈论了很多，尽管你希望这些协议能得到尊重，符合每个人的最大利益，但我们必须诚实，并认识到，在现代世界，任何一项协议都涉及太多的金钱。”

“不幸的是，这就是野兽的本性。从我的经验来看，我们很难从表面去理解足球中的任何内容。这是残酷的，你被当作商品而不是人来交易。”