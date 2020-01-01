克劳奇：曼城无法靠现在的防守赢得欧冠

瓜迪奥拉在俱乐部的三个赛季都没能进入欧冠四强。

前利物浦前锋彼得·克劳奇说，尽管曼城在马德里取得了“辉煌”的成绩，但曼城无法靠目前的防守赢得欧冠。

克劳奇相信在曼城能够解决他们的防守问题之前，瓜迪奥拉还会继续无缘欧冠。

“曼城是一支出色的球队。”克劳奇告诉《每日邮报》：“我可以每天开心地坐着看他们踢球，这种感觉在周三得到了强化。”

其他球队

“在伯纳乌赢球是一项辉煌的成就，但我们不要自欺欺人，不要假装这支皇马可以和之前的任何一支豪门相提并论。”

“然而，在他们的后花园击败他们仍然是轰动的——记住，曼城是第三支做到这一点的英格兰球队。”

“曼城在马德里取得了本赛季在欧冠的最好比赛，但他们并没有让我相信他们会一路走到伊斯坦布尔的决赛。”

“原因很简单。他们有德布劳内——我相信他在曼城的影响力会超过大卫·席尔瓦，如果他在俱乐部再待几年的话——还有塞尔吉奥·阿圭罗和埃德森，他们的门将太棒了，但他们没有与之相配的后防。”

他补充说：“在欧洲赛场上，有一个时刻，你获胜是因为你阻止了丢球，而不是你进了球，而曼城总是容易失球。”

“观看皇马的比赛让我思考，如果两年前是他们签下维吉尔·范戴克，而不是利物浦，会发生什么。他们会遥遥领先于其他球队，我相信他们现在已经征服了欧洲。”

“必须强调的是，这不是对拉波尔特的批评。他很了不起，但他不能独自完成所有的事情。当他不在的时候，曼城看起来很脆弱，而他的缺席，瓜迪奥拉将其归结为腿筋受伤，将会持续到下个月。”

“瓜迪奥拉肯定希望这不会成为现实，特别是在三月中旬要和皇马踢第二回合比赛的时候。自从瓜迪奥拉加盟以来，在淘汰赛中保持零失球一直是个问题。”