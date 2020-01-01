克劳奇不满个人刻板形象：我就是棍子的一头

这位前英格兰国脚在伯恩利度过了一段艰难的时光，这让他“成为一直试图避免的刻板印象”。

彼得·克劳奇声称，他在伯恩利的最后一个赛季感到“被贬低了”，在那之前他被贬为“棍子上的一头”。

克劳奇在2019年1月从斯托克城转会到伯恩利，结束了他在不列颠尼亚球场的8年生涯。这位38岁的老将在肖恩·戴奇的阵容中苦苦挣扎，仅以6次英超出场结束了该赛季。伯恩利决定不留下克劳奇，这导致这位前英格兰前锋决定在7月12日从职业足球生涯中退役。

克劳奇坚称他的“身体状况”足以继续比赛，但他决定不这样做，因为他觉得自己已经变成了一个刻板印象。

“我觉得我的身体状况很好，但是很多球员都不能再踢了。我觉得我可以再做一个赛季的健康训练。”克劳奇告诉BBC体育： “（但）我觉得自己正在变成我一直试图避免的刻板印象。在最后的10-15分钟里，我们就给我起高球。”

“我就到处去顶球。我知道我本可以再踢两个赛季，但我觉得自己被贬低了。我真的变成了棍子上的一头。我觉得我比那要好一点。”

然而，克劳奇还是对戴奇给予了赞扬，自从他挂靴以来，他一直与戴奇保持着经常的联系。

“（戴奇）外表强硬，但我发现他是一个如此顶尖的人。”他说：“我现在还和他说话，因为我和他分享了一些东西。我正在经历一段艰难的退役时期，而他对我而言是顶级的。我对他感激不尽。”

克劳奇在他的职业生涯中打进了108个英超进球，并为英格兰国家队出场42次。

自从退役后，他一直很忙，但他认为足球运动员在退役后应该得到更多的支持，因为当他们进入电视和报道行业时，他们得不到足够的培训。

“这肯定是一个问题——没有足够的帮助给球员。”克劳奇补充道：“我是幸运的。有人提议我直接拍电视剧。但即使在那时，我也没有受过任何培训。”

“突然，我坐在那里，有人给了我一个耳机和一个自动提示。我不知道我要做什么。除了棉花签，没有人往我耳朵里塞过别的东西。”

“我知道我的一些朋友（已经从职业足球退役了）陷入了一个非常非常黑暗的境地——早上醒来没有任何真正的目标，和妻子分手，没有工作，没有任何真正的收入，从一个英雄变成一个无名小卒。就这样发生。”

“我能理解为什么人们会因为喝酒和赌博而迷失，因为没有空间释放。这可能很困难。我知道我有这些东西让我忙碌是多么幸运，否则我也会迷失。”