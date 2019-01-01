克伦克儿子：阿森纳依然有吸引力 冬窗仍会主动引援

阿森纳老板克伦克的儿子表示俱乐部依然像以前那样具有吸引力，同时，他认为球队在明年1月份冬窗时会继续主动引援。

阿森纳老板克伦克的儿子——乔什·克伦克在接受采访时谈到了今夏球队引援的主动性，并且他坚信阿森纳依然可以吸引球星加盟。

阿森纳在今夏转会窗引进了多名球员，其中包括马丁内利、萨利巴、尼古拉斯·佩佩、大卫·路易斯、蒂耶尔尼，还从皇马租借了塞瓦略斯。

枪迷此前认为老板克伦克的引援政策是“非常被动”的，抱怨老板在引援方面投资甚少，但乔什·克伦克认为球迷的这些抗议并没有影响俱乐部的引援决策。

乔什·克伦克说：“我会说如果你只是因为公众的意见而签约引援的话，那么俱乐部不会走得太远。我们面对今夏的转会市场并不是没有反应，而是积极地做出了应对。”

“明年1月冬窗的转会，我现在不会操之过急。我们会在短期内评估球队的情况，然后去找出解决问题的方法。所以等到1月份冬窗来临时，我们依然会采取主动。”

乔什·克伦克认为欧联杯负于切尔西改变了俱乐部今夏的转会目标。虽然无缘今年的欧冠联赛，但他坚信阿森纳依然是世界上最有吸引力的球队。

“我们根据球队在欧联杯决赛下半场45分钟的表现重新考虑转会政策，我们在思考球队在转会市场中的目标和位置。球队无缘欧冠，我不知道会发生什么，但我鼓励我们负责转会的工作人员更加积极。当阿森纳敲响一个球员的大门时，这肯定不是一般的敲门声。”

“虽然我们在欧联杯决赛的表现并不好，但我认为阿森纳依然有过去的光环。我们感到很兴奋，并会一直保持下去。”