光说没用 洛里：热刺不该谈论冠军而是争夺冠军

毛里西奥·波切蒂诺一直在谈论本赛季的最终突破，但他的门将希望看到少一些谈论，多一些结果。

托特纳姆热刺队长雨果·洛里表示，现在是俱乐部停止谈论冠军的时候了，应该在本赛季拿下奖杯。

在波切蒂诺执教期间，热刺一直是英超最强的球队之一，成为前四名的常客。

尽管热刺上赛季以微弱的劣势错失了一场重大胜利，但欧冠中令人难忘的连胜却见证了对曼城和阿贾克斯的戏剧性胜利，但冠军奖杯仍然难以捉摸。

在冠军联赛决赛中输给对手利物浦让热刺更加伤心，而波切蒂诺声称，要想在即将到来的赛季取得成功，他需要奖杯。

但洛里已经听够了这样的说法，他希望俱乐部最终能把这些话付诸行动，赢得奖杯。

“我们至少两个赛季都在谈论奖杯。”洛里告诉《太阳报》“谈论它是一回事，展示我们能做什么是另一回事。这是董事会、教练、教练组和球员们的雄心壮志。所以我们不需要再多说什么了。”

然而，即使有这样的信念，洛里也知道热刺必须证明他们有足够的信心上场比赛。

洛里说:“这种信念比以前更加坚定。但对媒体说些什么是一回事，在更衣室里说实话是另一回事。这是最重要的事情，在我们之间说出真实的真相。然后我们需要兑现我们在球场上所说的话。”

周六，热刺将前往阿提哈德球场对阵卫冕冠军曼城，赛季初他们将面临一场艰难的测试。

洛里补充道:“这是一场非常非常重要的比赛。每一场重要的比赛都是决定性的，所以做好准备是很重要的。从一开始，注意力就必须非常强。周六的结果只会告诉我们那场比赛的真相。但我们都知道，这种类型的比赛可能会带来不同。在经历了像上个赛季这样的一个赛季之后，最困难的事情就是保持同样的水平。所以如果你能稍微提高一点，就有机会创造一个机会，比如像我们几个月前那样打进欧冠决赛。但你如何做到这一点并没有什么秘密。这关乎工作，关乎心态，关乎个性。”