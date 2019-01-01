先胜后负让人沮丧 维尔通亨：VAR改变了足球比赛

比利时人认为赛场边的一项技术已经“改变”了踢足球的方式，热刺在周六的比赛中成为了一个残酷决定的受害者。

在热刺1-2负于莱斯特城之后，维尔通亨声称VAR“从足球中带走了很多东西”。

在周六的英超比赛中，哈里-凯恩在上半场帮助热刺取得领先，客队本以为在第67分钟奥里耶的射门越过舒梅切尔时，他们抓住了第二个机会。

然而，VAR认为孙兴民越位了，韩国人和最后一名后卫之间只有几毫米的距离。

莱斯特队在两分钟后扳平比分，随后麦迪森在25码外命中一记制胜球，导致托特纳姆热刺队本赛季第二次失利。

维尔通亨在赛后对VAR在关键时刻的干预表示惋惜，但他最终承认，这个有争议的系统是为了比赛的“好”。

“显然，你必须相信VAR做出正确的决定。”32岁的他说。

“上半场我们取得了胜利(当时莱斯特的恩迪迪的进球被判越位在先)，下半场他们取得了胜利。它使足球变成了一种不同的运动，它从中得到了很多。这是好事，但它也改变了很多。”

波切蒂诺的球队在上赛季欧冠四分之一决赛第二回合对阵曼城的比赛中因为VAR而受益良多。

斯特林最后时刻的进球是在VAR评估后被判无效，最终热刺在赛后晋级四强。

维尔通亨承认在周末看到奥利耶的进球被判无效是“痛苦的”，他补充道:“这是痛苦的。曼城在欧冠四分之一决赛中可能也有同样的感受。那时的距离和孙兴慜的越位距离一样远。”

“这很艰难，因为我认为我们做得很好，我们认为我们将以2-0领先。我们防守得很好。我们没有创造太多的机会，但是我们感觉很舒服。”

“比赛还在继续。做这些决定需要很长时间。我认为我们的罗斯也应该在上半场的比赛中得到一个点球——看起来是这样的。无论什么。对你不利的时候很艰难，对你有利的时候很好。”

比利时国脚认为托特纳姆现在失球很多，但是他对莱斯特的“高质量”阵容充满了赞扬。

“如果你以1-0领先，并且以我们当时的比赛方式——我们感觉很好，我们主导了比赛——那么也许你应该顺利拿下比赛，”维尔通亨继续说。“我们也需要零封对手。”

“我们没有给他们很多机会。莱斯特是一支非常非常好的球队。他们将争夺尽可能靠前的排名。他们有很多高质量的球员，而我们占据了统治地位。”

“在战平奥林皮亚科斯中，我们踢得不好，以这种方式反弹，直到那个进球被判无效，是一段积极的过程。”