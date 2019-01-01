先租后买 国际米兰5000万欧签下巴雷拉

卡利亚里的中场球员尼科洛·巴雷拉将在国米度过2019-20赛季，然后永久转会到梅阿查。

国际米兰已经宣布从卡利亚里签下了尼科洛·巴雷拉，他的租借期为一年，并有义务在租借期满后购买。

巴雷拉将在梅阿查度过2019- 2020赛季，然后与蓝黑军团签订5年的永久合同。

国米击败了很多俱乐部签下了巴雷拉，切尔西和利物浦都是与这位中场球员有联系的球队。

据报道，国际米兰已经为巴雷拉支付了1200万欧元的租借费用，明年将花费2500万欧元完成买断，这笔交易包括1300万欧元的附加费用，使这笔转会的总价值达到5000万欧元(4500万英镑/ 5600万美元)。

“他在球场上不害羞，他不害怕。”国米在一份俱乐部声明中谈到巴雷拉时说：“他在很多情况下都会铲球，因为他想赢得球权，因为他想赢球。

“上个赛季，他是联盟所有球员中夺回控球权最多的球员，同时他也是过去两个赛季赢得最多争抢的中场球员。”

现年22岁的巴雷拉已经为意大利成年国家队出场7次，但在上个月波兰举行的欧洲U21锦标赛上，他的表现并不尽如人意。

卡利亚里在一份充满感情的声明中向代表俱乐部出场112次的巴雷拉告别。

卡利亚里在俱乐部官方网站上说:“每个男孩的一生中，早晚都会有离开家继续自己的旅程的时候。今天，俱乐部带着一丝激动的心情看到尼科洛离开。他出生在卡利亚里，是家乡球队的支持者，在成长过程中肩负着越来越多的责任:带着撒丁岛的自豪感，他培养出了领袖的气质，在最困难的挑战面前毫不畏惧，甚至还戴上了队长的臂章。这个红蓝的家也永远属于你。再见，尼科洛。”