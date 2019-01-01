先租后买敲定了 莫拉塔为伊瓜因腾位置将登陆马竞

蓝军前锋已经无比接近回到他的祖国效力，他正期待着摆脱自己在斯坦福桥所经历的梦魇。

根据够力足球的消息，切尔西已经与马竞就莫拉塔的转会事项达成协议，西甲俱乐部将以先租后买的形式，在未来花费4850万镑完成这笔永久转会。

莫拉塔在上周就与马竞方面就个人条款协商一致，他愿意接受一个比现在效力切尔西所享受的120,000镑周薪更低的工资。

清走西班牙射手也将成为切尔西租借伊瓜因的关键一步，阿根廷人的协议也已经就绪。

和莫拉塔一样，目前租借效力米兰的伊瓜因也没有出现在球队的上一场比赛中。尤文给切尔西提供的选择包括6个月的租借含延长条款或者花费3250万镑先租后买。

热那亚前锋皮亚特克将成为伊瓜因在圣西罗的替代品。这桩3500万镑的交易据悉将在未来48小时内完成。

热那亚体育主帅告诉记者：“在与米兰的比赛后，我们将与他们碰面，并且在未来48小时达成协议，不管他是会离开还是留下。”

“我们与加齐迪斯和莱昂纳多交流了两个2小时，我们仍希望提高相应的对价。”

“所以这桩交易到现在也没有最终完成，我们需要评估这是否有利于我们的转会市场操作。”

目前另一位蓝军前锋巴舒亚伊也被传可能被租借到前比利时助教亨利所在的摩纳哥俱乐部。